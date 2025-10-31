Bugünkü canlı The Bitcoin Mascot qiyməti 0,0030882 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BITTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BITTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı The Bitcoin Mascot qiyməti 0,0030882 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BITTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BITTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BITTY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BITTY Qiymət Məlumatları

BITTY Rəsmi Veb-saytı

BITTY Tokenomikası

BITTY Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

The Bitcoin Mascot Logosu

The Bitcoin Mascot Qiyməti (BITTY)

Siyahıya alınmadı

1 BITTY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00308819
$0,00308819$0,00308819
-8,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:42:00 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0026218
$ 0,0026218$ 0,0026218
24 saat Aşağı
$ 0,00335781
$ 0,00335781$ 0,00335781
24 saat Yüksək

$ 0,0026218
$ 0,0026218$ 0,0026218

$ 0,00335781
$ 0,00335781$ 0,00335781

$ 0,0200771
$ 0,0200771$ 0,0200771

$ 0
$ 0$ 0

-0,02%

-8,02%

-27,96%

-27,96%

The Bitcoin Mascot (BITTY) canlı qiyməti $0,0030882. BITTY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0026218 və ən yüksək $ 0,00335781 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BITTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0200771, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BITTY son bir saat ərzində -0,02%, 24 saat ərzində -8,02% və son 7 gündə isə -27,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Bazar Məlumatları

$ 3,09M
$ 3,09M$ 3,09M

--
----

$ 3,09M
$ 3,09M$ 3,09M

999,35M
999,35M 999,35M

999.346.248,748184
999.346.248,748184 999.346.248,748184

The Bitcoin Mascot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,09M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BITTY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,35M, ümumi təklif isə 999346248.748184 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,09M təşkil edir.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində The Bitcoin Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000269607151341795.
Son 30 gündə The Bitcoin Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0014842445.
Son 60 gündə The Bitcoin Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0022674673.
Son 90 gündə The Bitcoin Mascot / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00303151519047076205.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000269607151341795-8,02%
30 Gün$ -0,0014842445-48,06%
60 Gün$ -0,0022674673-73,42%
90 Gün$ +0,00303151519047076205+5.348,02%

The Bitcoin Mascot (BITTY) Nədir?

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

The Bitcoin Mascot (BITTY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

The Bitcoin Mascot Qiymət Proqnozu (USD)

The Bitcoin Mascot (BITTY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? The Bitcoin Mascot (BITTY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? The Bitcoin Mascot üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

The Bitcoin Mascot qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BITTY Aktivindən Yerli Valyutalara

The Bitcoin Mascot (BITTY) Tokenomikası

The Bitcoin Mascot (BITTY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BITTY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: The Bitcoin Mascot (BITTY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü The Bitcoin Mascot (BITTY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BITTY qiyməti 0,0030882 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BITTY / USD cari qiyməti nədir?
BITTY / USD cari qiyməti $ 0,0030882 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
The Bitcoin Mascot üçün bazar dəyəri nədir?
BITTY üçün bazar dəyəri $ 3,09M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BITTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BITTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,35M USD təşkil edir.
BITTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BITTY ATH qiyməti olan 0,0200771 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BITTY qiyməti (ATL) nədir?
BITTY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BITTY ticarət həcmi nədir?
BITTY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BITTY bu il daha da yüksələcək?
BITTY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BITTY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:42:00 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

