Bugünkü canlı Tharwa USD qiyməti 0,999523 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində THUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

THUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

THUSD Qiymət Məlumatları

THUSD Rəsmi Veb-saytı

THUSD Tokenomikası

THUSD Qiymət Proqnozu

Tharwa USD Logosu

Tharwa USD Qiyməti (THUSD)

Siyahıya alınmadı

1 THUSD / USD Canlı Qiyməti:

$0,999523
$0,999523$0,999523
0,00%1D
mexc
USD
Tharwa USD (THUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:41:45 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,085
$ 1,085$ 1,085

$ 0,873839
$ 0,873839$ 0,873839

--

--

+0,13%

+0,13%

Tharwa USD (THUSD) canlı qiyməti $0,999523. THUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. THUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,085, ən aşağı qiyməti isə $ 0,873839 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, THUSD son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tharwa USD (THUSD) Bazar Məlumatları

$ 684,48K
$ 684,48K$ 684,48K

--
----

$ 3,58M
$ 3,58M$ 3,58M

684,81K
684,81K 684,81K

3.582.210,0
3.582.210,0 3.582.210,0

Tharwa USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 684,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. THUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 684,81K, ümumi təklif isə 3582210.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,58M təşkil edir.

Tharwa USD (THUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002851639.
Son 60 gündə Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005043593.
Son 90 gündə Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0002851639-0,02%
60 Gün$ -0,0005043593-0,05%
90 Gün$ 0--

Tharwa USD (THUSD) Nədir?

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tharwa USD (THUSD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Tharwa USD Qiymət Proqnozu (USD)

Tharwa USD (THUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tharwa USD (THUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tharwa USD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tharwa USD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

THUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

Tharwa USD (THUSD) Tokenomikası

Tharwa USD (THUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. THUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tharwa USD (THUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tharwa USD (THUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı THUSD qiyməti 0,999523 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
THUSD / USD cari qiyməti nədir?
THUSD / USD cari qiyməti $ 0,999523 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tharwa USD üçün bazar dəyəri nədir?
THUSD üçün bazar dəyəri $ 684,48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
THUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
THUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 684,81K USD təşkil edir.
THUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
THUSD ATH qiyməti olan 1,085 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı THUSD qiyməti (ATL) nədir?
THUSD ATL qiyməti olan 0,873839 USD dəyərinə endi.
THUSD ticarət həcmi nədir?
THUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
THUSD bu il daha da yüksələcək?
THUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün THUSD qiymət proqnozuna baxın.
Tharwa USD (THUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

