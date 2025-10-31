Tharwa USD Qiyməti (THUSD)
--
--
+0,13%
+0,13%
Tharwa USD (THUSD) canlı qiyməti $0,999523. THUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. THUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,085, ən aşağı qiyməti isə $ 0,873839 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, THUSD son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Tharwa USD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 684,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. THUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 684,81K, ümumi təklif isə 3582210.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,58M təşkil edir.
Bu gün ərzində Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002851639.
Son 60 gündə Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005043593.
Son 90 gündə Tharwa USD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0002851639
|-0,02%
|60 Gün
|$ -0,0005043593
|-0,05%
|90 Gün
|$ 0
|--
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.
By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
