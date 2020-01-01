ThankYouSonicGod (TYSG) Tokenomikası
Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers.
ThankYouSonicGod (TYSG) Tokenomikası və Qiymət Analizi
ThankYouSonicGod (TYSG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
ThankYouSonicGod (TYSG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
ThankYouSonicGod (TYSG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TYSG token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TYSG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.