Bugünkü canlı Thank You So Much qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TYSM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TYSM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Thank You So Much Logosu

Thank You So Much Qiyməti (TYSM)

Siyahıya alınmadı

1 TYSM / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,50%1D
USD
Thank You So Much (TYSM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:41:38 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,71%

+0,56%

+7,42%

+7,42%

Thank You So Much (TYSM) canlı qiyməti --. TYSM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TYSM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TYSM son bir saat ərzində -0,71%, 24 saat ərzində +0,56% və son 7 gündə isə +7,42% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Thank You So Much (TYSM) Bazar Məlumatları

$ 58,23K
$ 58,23K$ 58,23K

--
----

$ 70,14K
$ 70,14K$ 70,14K

83,02B
83,02B 83,02B

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Thank You So Much üzrə cari Bazar Dəyəri $ 58,23K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TYSM üzrə dövriyyədə olan təklif 83,02B, ümumi təklif isə 100000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 70,14K təşkil edir.

Thank You So Much (TYSM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Thank You So Much / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Thank You So Much / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Thank You So Much / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Thank You So Much / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,56%
30 Gün$ 0+37,38%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Thank You So Much (TYSM) Nədir?

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Thank You So Much (TYSM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Thank You So Much Qiymət Proqnozu (USD)

Thank You So Much (TYSM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Thank You So Much (TYSM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Thank You So Much üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Thank You So Much qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TYSM Aktivindən Yerli Valyutalara

Thank You So Much (TYSM) Tokenomikası

Thank You So Much (TYSM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TYSM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Thank You So Much (TYSM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Thank You So Much (TYSM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TYSM qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TYSM / USD cari qiyməti nədir?
TYSM / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Thank You So Much üçün bazar dəyəri nədir?
TYSM üçün bazar dəyəri $ 58,23K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TYSM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TYSM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 83,02B USD təşkil edir.
TYSM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TYSM ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TYSM qiyməti (ATL) nədir?
TYSM ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TYSM ticarət həcmi nədir?
TYSM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TYSM bu il daha da yüksələcək?
TYSM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TYSM qiymət proqnozuna baxın.
