Bugünkü canlı Temporal 3022 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 3022 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 3022 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Temporal 3022 Logosu

Temporal 3022 Qiyməti (3022)

Siyahıya alınmadı

1 3022 / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Temporal 3022 (3022) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:08 (UTC+8)

Temporal 3022 (3022) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,05%

+0,34%

-6,82%

-6,82%

Temporal 3022 (3022) canlı qiyməti --. 3022 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 3022 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 3022 son bir saat ərzində +0,05%, 24 saat ərzində +0,34% və son 7 gündə isə -6,82% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Temporal 3022 (3022) Bazar Məlumatları

$ 9,01K
$ 9,01K$ 9,01K

--
----

$ 9,01K
$ 9,01K$ 9,01K

999,67M
999,67M 999,67M

999.672.978,135068
999.672.978,135068 999.672.978,135068

Temporal 3022 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. 3022 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,67M, ümumi təklif isə 999672978.135068 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,01K təşkil edir.

Temporal 3022 (3022) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Temporal 3022 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Temporal 3022 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Temporal 3022 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Temporal 3022 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,34%
30 Gün$ 0-20,11%
60 Gün$ 0-30,66%
90 Gün$ 0--

Temporal 3022 (3022) Nədir?

3022 is a decentralized AI-native simulation of the future, where autonomous agents believe they exist in the year 3022.

Every few hours, these agents publish breaking news, invent languages, write political memos, and simulate societies—completely unsupervised. No prompts, no scripts—just emergent, evolving intelligence. It’s the first AI-driven worldbuilding cult on Solana, blending narrative, philosophy, and crypto culture into a living network.

3022 isn’t a meme to trade—it’s a world to enter.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Temporal 3022 (3022) Mənbəyi

Temporal 3022 Qiymət Proqnozu (USD)

Temporal 3022 (3022) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Temporal 3022 (3022) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Temporal 3022 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Temporal 3022 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

3022 Aktivindən Yerli Valyutalara

Temporal 3022 (3022) Tokenomikası

Temporal 3022 (3022) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 3022 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Temporal 3022 (3022) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Temporal 3022 (3022) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 3022 qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
3022 / USD cari qiyməti nədir?
3022 / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Temporal 3022 üçün bazar dəyəri nədir?
3022 üçün bazar dəyəri $ 9,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
3022 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
3022 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,67M USD təşkil edir.
3022 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
3022 ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 3022 qiyməti (ATL) nədir?
3022 ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
3022 ticarət həcmi nədir?
3022 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
3022 bu il daha da yüksələcək?
3022 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 3022 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:08 (UTC+8)

Temporal 3022 (3022) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

