Bugünkü canlı TEKTIAS qiyməti 0,00005097 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TKT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TKT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TEKTIAS qiyməti 0,00005097 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TKT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TKT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TKT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TKT Qiymət Məlumatları

TKT Rəsmi Veb-saytı

TKT Tokenomikası

TKT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

TEKTIAS Logosu

TEKTIAS Qiyməti (TKT)

Siyahıya alınmadı

1 TKT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00005097
$0,00005097$0,00005097
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
TEKTIAS (TKT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:01 (UTC+8)

TEKTIAS (TKT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01329354
$ 0,01329354$ 0,01329354

$ 0,00005085
$ 0,00005085$ 0,00005085

--

--

0,00%

0,00%

TEKTIAS (TKT) canlı qiyməti $0,00005097. TKT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TKT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01329354, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005085 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TKT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TEKTIAS (TKT) Bazar Məlumatları

$ 4,89K
$ 4,89K$ 4,89K

$ 19,88K
$ 19,88K$ 19,88K

$ 5,10K
$ 5,10K$ 5,10K

96,00M
96,00M 96,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

TEKTIAS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,89K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 19,88K təşkil edir. TKT üzrə dövriyyədə olan təklif 96,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,10K təşkil edir.

TEKTIAS (TKT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində TEKTIAS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə TEKTIAS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə TEKTIAS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 90 gündə TEKTIAS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ 0,00000000000,00%
90 Gün$ 0--

TEKTIAS (TKT) Nədir?

TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience.

TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing.

Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you’re trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

TEKTIAS (TKT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

TEKTIAS Qiymət Proqnozu (USD)

TEKTIAS (TKT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TEKTIAS (TKT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TEKTIAS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TEKTIAS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TKT Aktivindən Yerli Valyutalara

TEKTIAS (TKT) Tokenomikası

TEKTIAS (TKT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TKT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: TEKTIAS (TKT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü TEKTIAS (TKT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TKT qiyməti 0,00005097 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TKT / USD cari qiyməti nədir?
TKT / USD cari qiyməti $ 0,00005097 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TEKTIAS üçün bazar dəyəri nədir?
TKT üçün bazar dəyəri $ 4,89K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TKT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TKT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 96,00M USD təşkil edir.
TKT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TKT ATH qiyməti olan 0,01329354 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TKT qiyməti (ATL) nədir?
TKT ATL qiyməti olan 0,00005085 USD dəyərinə endi.
TKT ticarət həcmi nədir?
TKT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 19,88K USD.
TKT bu il daha da yüksələcək?
TKT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TKT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:01 (UTC+8)

TEKTIAS (TKT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.636,44
$109.636,44$109.636,44

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,70
$3.831,70$3.831,70

+1,53%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02800
$0,02800$0,02800

+11,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,34
$186,34$186,34

+0,68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,70
$3.831,70$3.831,70

+1,53%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.636,44
$109.636,44$109.636,44

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,34
$186,34$186,34

+0,68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4946
$2,4946$2,4946

+1,66%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.082,97
$1.082,97$1.082,97

+0,55%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004201
$0,004201$0,004201

-15,98%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0459
$0,0459$0,0459

+1.334,37%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043541
$0,0043541$0,0043541

+118,90%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26571
$0,26571$0,26571

+114,12%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033398
$0,033398$0,033398

+79,36%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01467
$0,01467$0,01467

+58,93%