Bugünkü canlı Teddy the Tile Doge qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TEDDY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TEDDY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Teddy the Tile Doge qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TEDDY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TEDDY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,51%

+5,60%

-19,82%

-19,82%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) canlı qiyməti --. TEDDY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TEDDY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TEDDY son bir saat ərzində -0,51%, 24 saat ərzində +5,60% və son 7 gündə isə -19,82% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Bazar Məlumatları

$ 25,32K
$ 25,32K$ 25,32K

--
----

$ 25,32K
$ 25,32K$ 25,32K

929,60T
929,60T 929,60T

929.598.213.267.094,0
929.598.213.267.094,0 929.598.213.267.094,0

Teddy the Tile Doge üzrə cari Bazar Dəyəri $ 25,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TEDDY üzrə dövriyyədə olan təklif 929,60T, ümumi təklif isə 929598213267094.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 25,32K təşkil edir.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Teddy the Tile Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Teddy the Tile Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Teddy the Tile Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Teddy the Tile Doge / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+5,60%
30 Gün$ 0-71,31%
60 Gün$ 0-39,55%
90 Gün$ 0--

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Nədir?

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Teddy the Tile Doge Qiymət Proqnozu (USD)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Teddy the Tile Doge (TEDDY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Teddy the Tile Doge üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Teddy the Tile Doge qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TEDDY Aktivindən Yerli Valyutalara

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Tokenomikası

Teddy the Tile Doge (TEDDY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TEDDY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Teddy the Tile Doge (TEDDY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Teddy the Tile Doge (TEDDY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TEDDY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TEDDY / USD cari qiyməti nədir?
TEDDY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Teddy the Tile Doge üçün bazar dəyəri nədir?
TEDDY üçün bazar dəyəri $ 25,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TEDDY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TEDDY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 929,60T USD təşkil edir.
TEDDY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TEDDY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TEDDY qiyməti (ATL) nədir?
TEDDY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TEDDY ticarət həcmi nədir?
TEDDY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TEDDY bu il daha da yüksələcək?
TEDDY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TEDDY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:40:59 (UTC+8)

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

