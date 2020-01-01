TCY (TCY) Tokenomikası
ThorChain is a decentralized liquidity network with an interoperable blockchain that allows cross-chain token swaps in a non-custodial manner. It does not peg or wrap assets, but simply allows users to swap tokens across various Layer 1 blockchains. So, traders on ThorChain can seamlessly move from Bitcoin to Ethereum, to Polkadot and etc. without having to register for an exchange or go through KYC, like on CEXs. Hence, users are minimally exposed to custody and counterparty risks
TCY is a token to compensate users for the closure of the Lending and Savers programs. Affected users can claim TCY equal to their debt at the time of the halt. TCY stakers receive 10% of THORChain's total income.
TCY (TCY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
TCY (TCY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
TCY (TCY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
TCY (TCY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TCY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TCY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq TCY tokenomikasını başa düşdünüzsə, TCY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.