TBCC – is an eco-system that consists of TBCC token and TBCC Exchange – the best cryptocurrency exchange with the biggest liquidity pool.
TBCC token is a utility token that was issued by TBCC development team. It works under the standards of BEP20 blockchain Binance Smart Chain. You can use it for trading and investing in it. TBCC token was made with the purpose of facilitating the adoption, use, and distribution of stablecoins, Open Finance, cryptocurrencies, and DeFi solutions. The transactions of TBCC tokens are fast, cheap, secure and are supported by a huge and professional development team. The market price of the TBCC token is based on the demand, that is why it can't be stable or backed by anything. TBCC token is represented on different exchanges both centralized and decentralized.
TBCC (TBCC) Tokenomikası və Qiymət Analizi
TBCC (TBCC) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
TBCC (TBCC) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
TBCC (TBCC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TBCC token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TBCC tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq TBCC tokenomikasını başa düşdünüzsə, TBCC tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
TBCC Qiymət Proqnozu
TBCC kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? TBCC qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.