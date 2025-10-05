Bugünkü canlı Tardigrades Cult qiyməti 0,0000069 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TARD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TARD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tardigrades Cult qiyməti 0,0000069 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TARD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TARD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Tardigrades Cult Logosu

Tardigrades Cult Qiyməti (TARD)

1 TARD / USD Canlı Qiyməti:

Tardigrades Cult (TARD) Canlı Qiymət Qrafiki
Tardigrades Cult (TARD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00016939
$ 0,00016939$ 0,00016939

$ 0,00000647
$ 0,00000647$ 0,00000647

--

--

+4,63%

+4,63%

Tardigrades Cult (TARD) canlı qiyməti $0,0000069. TARD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00016939, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000647 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TARD son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +4,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tardigrades Cult (TARD) Bazar Məlumatları

$ 6,86K
$ 6,86K$ 6,86K

--
----

$ 6,86K
$ 6,86K$ 6,86K

993,38M
993,38M 993,38M

993.378.320,494602
993.378.320,494602 993.378.320,494602

Tardigrades Cult üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,86K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TARD üzrə dövriyyədə olan təklif 993,38M, ümumi təklif isə 993378320.494602 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,86K təşkil edir.

Tardigrades Cult (TARD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tardigrades Cult / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Tardigrades Cult / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000009308.
Son 60 gündə Tardigrades Cult / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000004611.
Son 90 gündə Tardigrades Cult / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000005416922622649206.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0000009308-13,49%
60 Gün$ -0,0000004611-6,68%
90 Gün$ -0,000005416922622649206-43,97%

Tardigrades Cult (TARD) Nədir?

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tardigrades Cult (TARD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Tardigrades Cult Qiymət Proqnozu (USD)

Tardigrades Cult (TARD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tardigrades Cult (TARD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tardigrades Cult üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tardigrades Cult qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TARD Aktivindən Yerli Valyutalara

Tardigrades Cult (TARD) Tokenomikası

Tardigrades Cult (TARD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TARD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tardigrades Cult (TARD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tardigrades Cult (TARD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TARD qiyməti 0,0000069 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TARD / USD cari qiyməti nədir?
TARD / USD cari qiyməti $ 0,0000069 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tardigrades Cult üçün bazar dəyəri nədir?
TARD üçün bazar dəyəri $ 6,86K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 993,38M USD təşkil edir.
TARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TARD ATH qiyməti olan 0,00016939 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TARD qiyməti (ATL) nədir?
TARD ATL qiyməti olan 0,00000647 USD dəyərinə endi.
TARD ticarət həcmi nədir?
TARD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TARD bu il daha da yüksələcək?
TARD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TARD qiymət proqnozuna baxın.
Tardigrades Cult (TARD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

