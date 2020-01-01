Tard (TARD) Tokenomikası
I'm just a Tard aiming for for the moon.
meet Tard
Meet $TARD, the ultimate symbol of the degen lifestyle embraced by memecoin traders. Inspired by the indestructible water bear, our character is a chubby, carefree tardigrade who trades coins and lives the high life. Born on the Solana Blockchain, $TARD is not just any token; it’s a tribute to the highs, lows, and sheer absurdity of the memecoin world. Whether he's diving into risky trades or basking in the glow of his latest gains, $TARD is here to remind us all that in the world of crypto, sometimes you win, sometimes you lose, but we are just Tards in the end. Join the $TARD community and embrace the tard in you.
Tard (TARD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Tard (TARD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Tard (TARD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Tard (TARD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TARD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TARD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
