TaoPad (TPAD) Tokenomikası
TaoPad (TPAD) Məlumatları
Taopad is a cryptocurrency protocol designed to synergize with the BitTensor network's native token, $TAO. It introduces a novel rewards mechanism, leveraging a collection of miners and validator nodes to reward its holders with $wTAO (Wrapped TAO) tokens.
Taopad allows users to enjoy the benefits of mined $TAO without having to invest effort in the cumbersome task of procuring and managing BitTensor network mining and validator equipment
TAOPAD is intricately linked with $TAO and the BitTensor network.
As a gateway into the Bittensor network from Ethereum, TaoPad enables holders of $TPAD, its token, to gain exposure to value on the Bittensor network by acting as a catalyst facilitating competitive mining and validation activities on the the Bittensor network and distributing rewards gained to holders of $TPAD.
TaoPad (TPAD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
TaoPad (TPAD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
TaoPad (TPAD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
TaoPad (TPAD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TPAD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TPAD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.