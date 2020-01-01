Talahon ($TALAHON) Tokenomikası
Talahon ($TALAHON) Məlumatları
Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world.
Talahon ($TALAHON) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Talahon ($TALAHON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Talahon ($TALAHON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Talahon ($TALAHON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $TALAHON token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$TALAHON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $TALAHON tokenomikasını başa düşdünüzsə, $TALAHON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
$TALAHON Qiymət Proqnozu
$TALAHON kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $TALAHON qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
