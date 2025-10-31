Bugünkü canlı Tako qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAKO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAKO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tako qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAKO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAKO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TAKO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TAKO Qiymət Məlumatları

TAKO Rəsmi Veb-saytı

TAKO Tokenomikası

TAKO Qiymət Proqnozu

Tako Logosu

Tako Qiyməti (TAKO)

Siyahıya alınmadı

1 TAKO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,90%1D
Tako (TAKO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:07:41 (UTC+8)

Tako (TAKO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

-0,98%

-2,26%

-2,26%

Tako (TAKO) canlı qiyməti --. TAKO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TAKO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TAKO son bir saat ərzində +0,10%, 24 saat ərzində -0,98% və son 7 gündə isə -2,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tako (TAKO) Bazar Məlumatları

$ 23,22K
$ 23,22K$ 23,22K

--
----

$ 23,22K
$ 23,22K$ 23,22K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Tako üzrə cari Bazar Dəyəri $ 23,22K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TAKO üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 23,22K təşkil edir.

Tako (TAKO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tako / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Tako / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Tako / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Tako / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,98%
30 Gün$ 0-22,06%
60 Gün$ 0-43,35%
90 Gün$ 0--

Tako (TAKO) Nədir?

Long before Kabosu's journey, there was Tako — a red Shiba with a sickle tail from the mountains of Toyama, Japan. In 1932, Tako made history as the first Shiba Inu ever registered by NIPPO, setting the foundation for one of Japan's most iconic native breeds.

$TAKO isn't just another meme coin — it's the origin story of them all. With over a million Shibas recorded since, we're taking it back to the beginning — before Doge, before memes — there was Tako.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tako (TAKO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Tako Qiymət Proqnozu (USD)

Tako (TAKO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tako (TAKO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tako üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tako qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TAKO Aktivindən Yerli Valyutalara

Tako (TAKO) Tokenomikası

Tako (TAKO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TAKO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tako (TAKO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tako (TAKO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TAKO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TAKO / USD cari qiyməti nədir?
TAKO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tako üçün bazar dəyəri nədir?
TAKO üçün bazar dəyəri $ 23,22K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TAKO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TAKO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
TAKO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TAKO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TAKO qiyməti (ATL) nədir?
TAKO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TAKO ticarət həcmi nədir?
TAKO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TAKO bu il daha da yüksələcək?
TAKO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TAKO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:07:41 (UTC+8)

Tako (TAKO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

