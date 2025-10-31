Bugünkü canlı Tairon qiyməti 0,00562053 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAIRO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAIRO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tairon qiyməti 0,00562053 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAIRO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAIRO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TAIRO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TAIRO Qiymət Məlumatları

TAIRO Rəsmi Veb-saytı

TAIRO Tokenomikası

TAIRO Qiymət Proqnozu

Tairon Logosu

Tairon Qiyməti (TAIRO)

Siyahıya alınmadı

1 TAIRO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00551976
$0,00551976$0,00551976
-15,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Tairon (TAIRO) Canlı Qiymət Qrafiki
Tairon (TAIRO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00537821
$ 0,00537821$ 0,00537821
24 saat Aşağı
$ 0,00696982
$ 0,00696982$ 0,00696982
24 saat Yüksək

$ 0,00537821
$ 0,00537821$ 0,00537821

$ 0,00696982
$ 0,00696982$ 0,00696982

$ 0,258846
$ 0,258846$ 0,258846

$ 0,00520896
$ 0,00520896$ 0,00520896

-0,67%

-14,36%

-43,63%

-43,63%

Tairon (TAIRO) canlı qiyməti $0,00562053. TAIRO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00537821 və ən yüksək $ 0,00696982 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TAIRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,258846, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00520896 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TAIRO son bir saat ərzində -0,67%, 24 saat ərzində -14,36% və son 7 gündə isə -43,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tairon (TAIRO) Bazar Məlumatları

$ 275,80K
$ 275,80K$ 275,80K

--
----

$ 551,60K
$ 551,60K$ 551,60K

50,00M
50,00M 50,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Tairon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 275,80K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TAIRO üzrə dövriyyədə olan təklif 50,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 551,60K təşkil edir.

Tairon (TAIRO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tairon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000942606222107385.
Son 30 gündə Tairon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0049988971.
Son 60 gündə Tairon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Tairon / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000942606222107385-14,36%
30 Gün$ -0,0049988971-88,93%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tairon (TAIRO) Nədir?

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tairon (TAIRO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Tairon Qiymət Proqnozu (USD)

Tairon (TAIRO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tairon (TAIRO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tairon üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tairon qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TAIRO Aktivindən Yerli Valyutalara

Tairon (TAIRO) Tokenomikası

Tairon (TAIRO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TAIRO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tairon (TAIRO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tairon (TAIRO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TAIRO qiyməti 0,00562053 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TAIRO / USD cari qiyməti nədir?
TAIRO / USD cari qiyməti $ 0,00562053 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tairon üçün bazar dəyəri nədir?
TAIRO üçün bazar dəyəri $ 275,80K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TAIRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TAIRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 50,00M USD təşkil edir.
TAIRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TAIRO ATH qiyməti olan 0,258846 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TAIRO qiyməti (ATL) nədir?
TAIRO ATL qiyməti olan 0,00520896 USD dəyərinə endi.
TAIRO ticarət həcmi nədir?
TAIRO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TAIRO bu il daha da yüksələcək?
TAIRO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TAIRO qiymət proqnozuna baxın.
Tairon (TAIRO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

