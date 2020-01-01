Tadpole (TAD) Tokenomikası
Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain.
TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever.
Tadpole (TAD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Tadpole (TAD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TAD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TAD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
