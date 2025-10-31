Bugünkü canlı Synthetix sUSD qiyməti 0,983369 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Synthetix sUSD qiyməti 0,983369 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:39:31 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

Synthetix sUSD (SUSD) canlı qiyməti $0,983369. SUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,978828 və ən yüksək $ 0,990554 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,45, ən aşağı qiyməti isə $ 0,429697 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SUSD son bir saat ərzində +0,18%, 24 saat ərzində -0,04% və son 7 gündə isə -1,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Synthetix sUSD (SUSD) Bazar Məlumatları

$ 42,76M
$ 42,76M$ 42,76M

--
----

$ 42,76M
$ 42,76M$ 42,76M

43,69M
43,69M 43,69M

43.691.341,64256437
43.691.341,64256437 43.691.341,64256437

Synthetix sUSD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 42,76M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 43,69M, ümumi təklif isə 43691341.64256437 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 42,76M təşkil edir.

Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Synthetix sUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003998755468964.
Son 30 gündə Synthetix sUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0113320493.
Son 60 gündə Synthetix sUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0021151283.
Son 90 gündə Synthetix sUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0402648920277051.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0003998755468964-0,04%
30 Gün$ -0,0113320493-1,15%
60 Gün$ +0,0021151283+0,22%
90 Gün$ +0,0402648920277051+4,27%

Synthetix sUSD (SUSD) Nədir?

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Rəsmi Veb-sayt

Synthetix sUSD Qiymət Proqnozu (USD)

Synthetix sUSD (SUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Synthetix sUSD (SUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Synthetix sUSD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Synthetix sUSD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

Synthetix sUSD (SUSD) Tokenomikası

Synthetix sUSD (SUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Synthetix sUSD (SUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Synthetix sUSD (SUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SUSD qiyməti 0,983369 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SUSD / USD cari qiyməti nədir?
SUSD / USD cari qiyməti $ 0,983369 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Synthetix sUSD üçün bazar dəyəri nədir?
SUSD üçün bazar dəyəri $ 42,76M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 43,69M USD təşkil edir.
SUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SUSD ATH qiyməti olan 2,45 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SUSD qiyməti (ATL) nədir?
SUSD ATL qiyməti olan 0,429697 USD dəyərinə endi.
SUSD ticarət həcmi nədir?
SUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SUSD bu il daha da yüksələcək?
SUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SUSD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:39:31 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

