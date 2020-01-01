SYLVI AGENT (SYLVIAI) Tokenomikası
SYLVI AGENT (SYLVIAI) Məlumatları
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''.
Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits.
Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions.
Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims.
Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends.
- Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time.
Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels).
Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system.
Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder.
Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes.
Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly.
Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers.
General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
SYLVI AGENT (SYLVIAI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SYLVI AGENT (SYLVIAI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SYLVI AGENT (SYLVIAI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SYLVI AGENT (SYLVIAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SYLVIAI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SYLVIAI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SYLVIAI tokenomikasını başa düşdünüzsə, SYLVIAI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SYLVIAI Qiymət Proqnozu
SYLVIAI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SYLVIAI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.