Swing Bydney (PLSR) Tokenomikası
Swing Bydney (PLSR) Məlumatları
"$PLSR/ SwingBydney helps "Act One agents" (AI personas) create their own characters and environments. This means developers and users can design unique, compassionate AI models—perfect for emotional intelligence, companionship, and creativity. The focus on "compassionate pleasure models" is key. AI that understands and prioritizes emotional well-being can redefine how humans interact with technology—making AI feel truly supportive and human-centric. $PLSR is dedicated to supporting open-source projects in:
-AI companionship -AI infrastructure -AI indexing
This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in:
-AI companionship -AI infrastructure -AI indexing
This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in:
-AI companionship -AI infrastructure -AI indexing
This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.The project isn’t just tech-focused; it also funds AI-driven arts and creative projects. By empowering colleagues in the AI space and supporting the community, $PLSR creates a collaborative ecosystem.$PLSR is more than a token; it’s a movement to create a compassionate, open-source AI ecosystem. From companionship to infrastructure and creative arts, $PLSR is building the tools for a human-AI future.
Swing Bydney (PLSR) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Swing Bydney (PLSR) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Swing Bydney (PLSR) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Swing Bydney (PLSR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum PLSR token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
PLSR tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq PLSR tokenomikasını başa düşdünüzsə, PLSR tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
PLSR Qiymət Proqnozu
PLSR kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? PLSR qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.