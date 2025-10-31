Bugünkü canlı Suzaku Token qiyməti 0,04966595 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Suzaku Token qiyməti 0,04966595 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Suzaku Token Logosu

Suzaku Token Qiyməti (SUZ)

1 SUZ / USD Canlı Qiyməti:

$0,04966595
$0,04966595
-1,70%1D
USD
Suzaku Token (SUZ) Canlı Qiymət Qrafiki
Suzaku Token (SUZ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04811919
$ 0,04811919
24 saat Aşağı
$ 0,050881
$ 0,050881
24 saat Yüksək

$ 0,04811919
$ 0,04811919

$ 0,050881
$ 0,050881

$ 0,204252
$ 0,204252

$ 0,04728917
$ 0,04728917

+0,03%

-1,71%

+3,26%

+3,26%

Suzaku Token (SUZ) canlı qiyməti $0,04966595. SUZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04811919 və ən yüksək $ 0,050881 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SUZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,204252, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04728917 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SUZ son bir saat ərzində +0,03%, 24 saat ərzində -1,71% və son 7 gündə isə +3,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Suzaku Token (SUZ) Bazar Məlumatları

$ 1,43M
$ 1,43M

--
--

$ 4,97M
$ 4,97M

28,87M
28,87M

100.000.000,0
100.000.000,0

Suzaku Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,43M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SUZ üzrə dövriyyədə olan təklif 28,87M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,97M təşkil edir.

Suzaku Token (SUZ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Suzaku Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008672501287463.
Son 30 gündə Suzaku Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0223471544.
Son 60 gündə Suzaku Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0298897037.
Son 90 gündə Suzaku Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0008672501287463-1,71%
30 Gün$ -0,0223471544-44,99%
60 Gün$ -0,0298897037-60,18%
90 Gün$ 0--

Suzaku Token (SUZ) Nədir?

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Suzaku Token (SUZ) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Suzaku Token Qiymət Proqnozu (USD)

Suzaku Token (SUZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Suzaku Token (SUZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Suzaku Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Suzaku Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SUZ Aktivindən Yerli Valyutalara

Suzaku Token (SUZ) Tokenomikası

Suzaku Token (SUZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SUZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Suzaku Token (SUZ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Suzaku Token (SUZ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SUZ qiyməti 0,04966595 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SUZ / USD cari qiyməti nədir?
SUZ / USD cari qiyməti $ 0,04966595 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Suzaku Token üçün bazar dəyəri nədir?
SUZ üçün bazar dəyəri $ 1,43M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SUZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SUZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 28,87M USD təşkil edir.
SUZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SUZ ATH qiyməti olan 0,204252 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SUZ qiyməti (ATL) nədir?
SUZ ATL qiyməti olan 0,04728917 USD dəyərinə endi.
SUZ ticarət həcmi nədir?
SUZ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SUZ bu il daha da yüksələcək?
SUZ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SUZ qiymət proqnozuna baxın.
$109.589,67

$3.828,38

$0,03055

$185,37

$1,0001

$3.828,38

$109.589,67

$185,37

$2,4823

$0,18449

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00972

$0,0002452

$0,0049100

$0,0530

$0,0000000000000000000000033900

$0,27199

$2,6537

