Bugünkü canlı SURREAL AI qiyməti 0,00002141 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SURREAL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SURREAL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SURREAL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SURREAL Qiymət Məlumatları

SURREAL Rəsmi Veb-saytı

SURREAL Tokenomikası

SURREAL Qiymət Proqnozu

SURREAL AI Logosu

SURREAL AI Qiyməti (SURREAL)

Siyahıya alınmadı

1 SURREAL / USD Canlı Qiyməti:

+6,80%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
SURREAL AI (SURREAL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:38:38 (UTC+8)

SURREAL AI (SURREAL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001881
$ 0,00001881$ 0,00001881
24 saat Aşağı
$ 0,00002165
$ 0,00002165$ 0,00002165
24 saat Yüksək

$ 0,00001881
$ 0,00001881$ 0,00001881

$ 0,00002165
$ 0,00002165$ 0,00002165

$ 0,00041113
$ 0,00041113$ 0,00041113

$ 0,00001034
$ 0,00001034$ 0,00001034

-0,37%

+6,86%

-50,10%

-50,10%

SURREAL AI (SURREAL) canlı qiyməti $0,00002141. SURREAL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001881 və ən yüksək $ 0,00002165 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SURREAL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00041113, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001034 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SURREAL son bir saat ərzində -0,37%, 24 saat ərzində +6,86% və son 7 gündə isə -50,10% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SURREAL AI (SURREAL) Bazar Məlumatları

$ 21,41K
$ 21,41K$ 21,41K

$ 21,41K
$ 21,41K$ 21,41K

999,95M
999,95M 999,95M

999.947.317,781994
999.947.317,781994 999.947.317,781994

SURREAL AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,41K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SURREAL üzrə dövriyyədə olan təklif 999,95M, ümumi təklif isə 999947317.781994 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,41K təşkil edir.

SURREAL AI (SURREAL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SURREAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SURREAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə SURREAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SURREAL AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+6,86%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SURREAL AI (SURREAL) Nədir?

This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SURREAL AI (SURREAL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SURREAL AI Qiymət Proqnozu (USD)

SURREAL AI (SURREAL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SURREAL AI (SURREAL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SURREAL AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SURREAL AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SURREAL Aktivindən Yerli Valyutalara

SURREAL AI (SURREAL) Tokenomikası

SURREAL AI (SURREAL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SURREAL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SURREAL AI (SURREAL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SURREAL AI (SURREAL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SURREAL qiyməti 0,00002141 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SURREAL / USD cari qiyməti nədir?
SURREAL / USD cari qiyməti $ 0,00002141 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SURREAL AI üçün bazar dəyəri nədir?
SURREAL üçün bazar dəyəri $ 21,41K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SURREAL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SURREAL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,95M USD təşkil edir.
SURREAL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SURREAL ATH qiyməti olan 0,00041113 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SURREAL qiyməti (ATL) nədir?
SURREAL ATL qiyməti olan 0,00001034 USD dəyərinə endi.
SURREAL ticarət həcmi nədir?
SURREAL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SURREAL bu il daha da yüksələcək?
SURREAL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SURREAL qiymət proqnozuna baxın.
SURREAL AI (SURREAL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

