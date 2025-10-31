Bugünkü canlı SuperReturn sSuperUSD qiyməti 1,044 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SSUPERUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SSUPERUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SuperReturn sSuperUSD qiyməti 1,044 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SSUPERUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SSUPERUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SuperReturn sSuperUSD Logosu

SuperReturn sSuperUSD Qiyməti (SSUPERUSD)

Siyahıya alınmadı

1 SSUPERUSD / USD Canlı Qiyməti:

$1,044
$1,044$1,044
+0,20%1D
mexc
USD
SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:38:24 (UTC+8)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,034
$ 1,034$ 1,034
24 saat Aşağı
$ 1,05
$ 1,05$ 1,05
24 saat Yüksək

$ 1,034
$ 1,034$ 1,034

$ 1,05
$ 1,05$ 1,05

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 0,938938
$ 0,938938$ 0,938938

+0,09%

+0,21%

+0,05%

+0,05%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) canlı qiyməti $1,044. SSUPERUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,034 və ən yüksək $ 1,05 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SSUPERUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,11, ən aşağı qiyməti isə $ 0,938938 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SSUPERUSD son bir saat ərzində +0,09%, 24 saat ərzində +0,21% və son 7 gündə isə +0,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Bazar Məlumatları

$ 3,40M
$ 3,40M$ 3,40M

--
----

$ 3,40M
$ 3,40M$ 3,40M

3,26M
3,26M 3,26M

3.264.301,183777
3.264.301,183777 3.264.301,183777

SuperReturn sSuperUSD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,40M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SSUPERUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 3,26M, ümumi təklif isə 3264301.183777 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,40M təşkil edir.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SuperReturn sSuperUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00220354.
Son 30 gündə SuperReturn sSuperUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0078040044.
Son 60 gündə SuperReturn sSuperUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0166830156.
Son 90 gündə SuperReturn sSuperUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0324595903820812.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00220354+0,21%
30 Gün$ +0,0078040044+0,75%
60 Gün$ +0,0166830156+1,60%
90 Gün$ +0,0324595903820812+3,21%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Nədir?

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SuperReturn sSuperUSD Qiymət Proqnozu (USD)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SuperReturn sSuperUSD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SuperReturn sSuperUSD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SSUPERUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Tokenomikası

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SSUPERUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SSUPERUSD qiyməti 1,044 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SSUPERUSD / USD cari qiyməti nədir?
SSUPERUSD / USD cari qiyməti $ 1,044 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SuperReturn sSuperUSD üçün bazar dəyəri nədir?
SSUPERUSD üçün bazar dəyəri $ 3,40M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SSUPERUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SSUPERUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 3,26M USD təşkil edir.
SSUPERUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SSUPERUSD ATH qiyməti olan 1,11 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SSUPERUSD qiyməti (ATL) nədir?
SSUPERUSD ATL qiyməti olan 0,938938 USD dəyərinə endi.
SSUPERUSD ticarət həcmi nədir?
SSUPERUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SSUPERUSD bu il daha da yüksələcək?
SSUPERUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SSUPERUSD qiymət proqnozuna baxın.
