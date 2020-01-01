Super Cycle (CYCLE) Tokenomikası
Super Cycle (CYCLE) Məlumatları
STOP TRADING AND BELIEVE IN SOMETHING
Hype, belief, community-driven, and unironically emotional with that powerful "we're part of history"
Believe. Meme. Moon.
We're not just here to speculate. We're here to witness history.
This is the Super Cycle you tell your grandkids about. The one where broke boys became legends. Where culture wasn't just consumed — it was minted.
You gotta believe in something — and we believe in the next big wave. The one powered by memes, magic internet money, and millions of unserious people doing serious numbers.
This is the year. The cycle. The movement.
Stand tall. Hold tight. Post memes. Get rich. Together — we don't just go up…
We moon.
Super Cycle (CYCLE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Super Cycle (CYCLE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Super Cycle (CYCLE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Super Cycle (CYCLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CYCLE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CYCLE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CYCLE tokenomikasını başa düşdünüzsə, CYCLE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
CYCLE Qiymət Proqnozu
CYCLE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? CYCLE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.