SUPAH (SUPH) Tokenomikası
SUPAH (SUPH) Məlumatları
SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor.
Functionality & Utility:
Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more.
Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems.
Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs.
Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers.
Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement.
Differentiators:
Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity.
Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements.
No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule.
Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.
SUPAH (SUPH) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SUPAH (SUPH) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SUPAH (SUPH) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SUPAH (SUPH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SUPH token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SUPH tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SUPH tokenomikasını başa düşdünüzsə, SUPH tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.