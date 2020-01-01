Suishicat (SUISHI) Tokenomikası
“Once upon a time, in a world where sushi and cats coexisted in blissful harmony, something magical happened. In the fast-paced universe of the Sui blockchain, a cosmic glitch sparked a fusion of epic proportions: out popped Suishicat.
As a memecoin on the Sui blockchain, Suishicat isn’t just about fun – we’re building a community around the playful spirit of Suishicats while driving awareness and adoption of the Sui blockchain. Our mission is to unite Sui lovers and spread the joy of crypto in a lighthearted and inclusive way.”
Suishicat (SUISHI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Suishicat (SUISHI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Suishicat (SUISHI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Suishicat (SUISHI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SUISHI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SUISHI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SUISHI tokenomikasını başa düşdünüzsə, SUISHI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SUISHI Qiymət Proqnozu
SUISHI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SUISHI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.