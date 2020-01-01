SUIBoxer (SBOX) Tokenomikası
SUIBoxer (SBOX) Məlumatları
What is the project about? MemeCoin
What makes your project unique? SUIBoxer is a meme token built on the Sui Network. It’s a fun and playful way for users to participate in the crypto world, with rewards available through staking and liquidity provision. We also offer community-driven events and initiatives for our holders. SUIBoxer will have you wagging your tail with excitement. Join the pack and let’s howl together as we ride the meme coin wave to the moon!
History of your project.
What’s next for your project? Doge Farming pool Doge DEX Doge Launchpad
What can your token be used for? Doge Chain（SUI L2 evm）focus on Defi and say “fuck off ” to Sui main net
SUIBoxer (SBOX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SUIBoxer (SBOX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SUIBoxer (SBOX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SUIBoxer (SBOX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SBOX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SBOX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SBOX tokenomikasını başa düşdünüzsə, SBOX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SBOX Qiymət Proqnozu
SBOX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SBOX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.