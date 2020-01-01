SUIBoxer (SBOX) Tokenomikası

SUIBoxer (SBOX) Tokenomikası

SUIBoxer (SBOX) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

SUIBoxer (SBOX) Məlumatları

What is the project about? MemeCoin

What makes your project unique? SUIBoxer is a meme token built on the Sui Network. It’s a fun and playful way for users to participate in the crypto world, with rewards available through staking and liquidity provision. We also offer community-driven events and initiatives for our holders. SUIBoxer will have you wagging your tail with excitement. Join the pack and let’s howl together as we ride the meme coin wave to the moon!

History of your project.

What’s next for your project? Doge Farming pool Doge DEX Doge Launchpad

What can your token be used for? Doge Chain（SUI L2 evm）focus on Defi and say “fuck off ” to Sui main net

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.suiboxer.xyz/

SUIBoxer (SBOX) Tokenomikası və Qiymət Analizi

SUIBoxer (SBOX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 210.000,00T
$ 210.000,00T$ 210.000,00T
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 183,21K
$ 183,21K$ 183,21K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0
$ 0$ 0
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

SUIBoxer (SBOX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

SUIBoxer (SBOX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SBOX token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SBOX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SBOX tokenomikasını başa düşdünüzsə, SBOX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

SBOX Qiymət Proqnozu

SBOX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SBOX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.