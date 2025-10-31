Bugünkü canlı SUI Desci Agents qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DESCI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DESCI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SUI Desci Agents qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DESCI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DESCI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DESCI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DESCI Qiymət Məlumatları

DESCI Rəsmi Veb-saytı

DESCI Tokenomikası

DESCI Qiymət Proqnozu

SUI Desci Agents Logosu

SUI Desci Agents Qiyməti (DESCI)

Siyahıya alınmadı

1 DESCI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
USD
SUI Desci Agents (DESCI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:37:46 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02488851
$ 0,02488851$ 0,02488851

$ 0
$ 0$ 0

-0,01%

-7,77%

-25,29%

-25,29%

SUI Desci Agents (DESCI) canlı qiyməti --. DESCI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DESCI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02488851, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DESCI son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -7,77% və son 7 gündə isə -25,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SUI Desci Agents (DESCI) Bazar Məlumatları

$ 44,30K
$ 44,30K$ 44,30K

--
----

$ 71,01K
$ 71,01K$ 71,01K

623,85M
623,85M 623,85M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

SUI Desci Agents üzrə cari Bazar Dəyəri $ 44,30K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DESCI üzrə dövriyyədə olan təklif 623,85M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 71,01K təşkil edir.

SUI Desci Agents (DESCI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SUI Desci Agents / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SUI Desci Agents / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə SUI Desci Agents / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SUI Desci Agents / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,77%
30 Gün$ 0-20,59%
60 Gün$ 0-32,70%
90 Gün$ 0--

SUI Desci Agents (DESCI) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

SUI Desci Agents (DESCI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SUI Desci Agents Qiymət Proqnozu (USD)

SUI Desci Agents (DESCI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SUI Desci Agents (DESCI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SUI Desci Agents üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SUI Desci Agents qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DESCI Aktivindən Yerli Valyutalara

SUI Desci Agents (DESCI) Tokenomikası

SUI Desci Agents (DESCI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DESCI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SUI Desci Agents (DESCI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SUI Desci Agents (DESCI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DESCI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DESCI / USD cari qiyməti nədir?
DESCI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SUI Desci Agents üçün bazar dəyəri nədir?
DESCI üçün bazar dəyəri $ 44,30K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DESCI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DESCI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 623,85M USD təşkil edir.
DESCI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DESCI ATH qiyməti olan 0,02488851 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DESCI qiyməti (ATL) nədir?
DESCI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DESCI ticarət həcmi nədir?
DESCI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DESCI bu il daha da yüksələcək?
DESCI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DESCI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:37:46 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

