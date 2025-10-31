Bugünkü canlı Sui DePIN qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUIDEPIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUIDEPIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sui DePIN qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUIDEPIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUIDEPIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Sui DePIN Logosu

Sui DePIN Qiyməti (SUIDEPIN)

Siyahıya alınmadı

1 SUIDEPIN / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+2,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Sui DePIN (SUIDEPIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:37:39 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02374623
$ 0,02374623$ 0,02374623

$ 0
$ 0$ 0

--

+2,93%

-85,12%

-85,12%

Sui DePIN (SUIDEPIN) canlı qiyməti --. SUIDEPIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SUIDEPIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02374623, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SUIDEPIN son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +2,93% və son 7 gündə isə -85,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Bazar Məlumatları

$ 48,37K
$ 48,37K$ 48,37K

--
----

$ 48,37K
$ 48,37K$ 48,37K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Sui DePIN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 48,37K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SUIDEPIN üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 48,37K təşkil edir.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sui DePIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Sui DePIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Sui DePIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Sui DePIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,93%
30 Gün$ 0-71,79%
60 Gün$ 0-51,20%
90 Gün$ 0--

Sui DePIN (SUIDEPIN) Nədir?

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sui DePIN Qiymət Proqnozu (USD)

Sui DePIN (SUIDEPIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sui DePIN (SUIDEPIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sui DePIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sui DePIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SUIDEPIN Aktivindən Yerli Valyutalara

Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomikası

Sui DePIN (SUIDEPIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SUIDEPIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sui DePIN (SUIDEPIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sui DePIN (SUIDEPIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SUIDEPIN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SUIDEPIN / USD cari qiyməti nədir?
SUIDEPIN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sui DePIN üçün bazar dəyəri nədir?
SUIDEPIN üçün bazar dəyəri $ 48,37K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SUIDEPIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SUIDEPIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
SUIDEPIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SUIDEPIN ATH qiyməti olan 0,02374623 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SUIDEPIN qiyməti (ATL) nədir?
SUIDEPIN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SUIDEPIN ticarət həcmi nədir?
SUIDEPIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SUIDEPIN bu il daha da yüksələcək?
SUIDEPIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SUIDEPIN qiymət proqnozuna baxın.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

