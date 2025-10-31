Bugünkü canlı STUPID INU qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STUPID / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STUPID qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı STUPID INU qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STUPID / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STUPID qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STUPID Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STUPID Qiymət Məlumatları

STUPID Rəsmi Veb-saytı

STUPID Tokenomikası

STUPID Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

STUPID INU Logosu

STUPID INU Qiyməti (STUPID)

Siyahıya alınmadı

1 STUPID / USD Canlı Qiyməti:

$0,00018595
$0,00018595$0,00018595
-12,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
STUPID INU (STUPID) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:37:29 (UTC+8)

STUPID INU (STUPID) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0068393
$ 0,0068393$ 0,0068393

$ 0
$ 0$ 0

+0,82%

-12,52%

-24,31%

-24,31%

STUPID INU (STUPID) canlı qiyməti --. STUPID son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STUPID üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0068393, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STUPID son bir saat ərzində +0,82%, 24 saat ərzində -12,52% və son 7 gündə isə -24,31% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

STUPID INU (STUPID) Bazar Məlumatları

$ 185,86K
$ 185,86K$ 185,86K

--
----

$ 185,86K
$ 185,86K$ 185,86K

999,48M
999,48M 999,48M

999.478.653,763201
999.478.653,763201 999.478.653,763201

STUPID INU üzrə cari Bazar Dəyəri $ 185,86K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STUPID üzrə dövriyyədə olan təklif 999,48M, ümumi təklif isə 999478653.763201 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 185,86K təşkil edir.

STUPID INU (STUPID) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində STUPID INU / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə STUPID INU / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə STUPID INU / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə STUPID INU / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-12,52%
30 Gün$ 0-17,64%
60 Gün$ 0-58,70%
90 Gün$ 0--

STUPID INU (STUPID) Nədir?

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

STUPID INU (STUPID) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

STUPID INU Qiymət Proqnozu (USD)

STUPID INU (STUPID) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? STUPID INU (STUPID) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? STUPID INU üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

STUPID INU qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STUPID Aktivindən Yerli Valyutalara

STUPID INU (STUPID) Tokenomikası

STUPID INU (STUPID) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STUPID tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: STUPID INU (STUPID) Haqq;nda Suallar

Bugünkü STUPID INU (STUPID) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STUPID qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STUPID / USD cari qiyməti nədir?
STUPID / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
STUPID INU üçün bazar dəyəri nədir?
STUPID üçün bazar dəyəri $ 185,86K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STUPID aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STUPID aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,48M USD təşkil edir.
STUPID üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STUPID ATH qiyməti olan 0,0068393 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STUPID qiyməti (ATL) nədir?
STUPID ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
STUPID ticarət həcmi nədir?
STUPID üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STUPID bu il daha da yüksələcək?
STUPID bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STUPID qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:37:29 (UTC+8)

STUPID INU (STUPID) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.592,29
$109.592,29$109.592,29

+1,75%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,04
$3.827,04$3.827,04

+1,41%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03056
$0,03056$0,03056

+21,99%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,33
$185,33$185,33

+0,13%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,04
$3.827,04$3.827,04

+1,41%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.592,29
$109.592,29$109.592,29

+1,75%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,33
$185,33$185,33

+0,13%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4834
$2,4834$2,4834

+1,20%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18445
$0,18445$0,18445

+2,09%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002481
$0,0002481$0,0002481

+296,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047943
$0,0047943$0,0047943

+5.227,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0561
$0,0561$0,0561

+1.653,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033900
$0,0000000000000000000000033900$0,0000000000000000000000033900

+578,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27275
$0,27275$0,27275

+119,80%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,7212
$2,7212$2,7212

+109,61%