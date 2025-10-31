Bugünkü canlı Striker League qiyməti 0,00119176 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MBS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MBS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Striker League qiyməti 0,00119176 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MBS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MBS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Striker League Qiyməti (MBS)

Siyahıya alınmadı

1 MBS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00119608
$0,00119608
-8,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Striker League (MBS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:37:22 (UTC+8)

Striker League (MBS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,001196
$ 0,001196
24 saat Aşağı
$ 0,0013347
$ 0,0013347
24 saat Yüksək

$ 0,001196
$ 0,001196

$ 0,0013347
$ 0,0013347

$ 2,58
$ 2,58

$ 0,00118621
$ 0,00118621

-7,15%

-8,67%

-4,74%

-4,74%

Striker League (MBS) canlı qiyməti $0,00119176. MBS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,001196 və ən yüksək $ 0,0013347 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MBS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,58, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00118621 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MBS son bir saat ərzində -7,15%, 24 saat ərzində -8,67% və son 7 gündə isə -4,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Striker League (MBS) Bazar Məlumatları

$ 748,03K
$ 748,03K

--
--

$ 1,20M
$ 1,20M

625,44M
625,44M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Striker League üzrə cari Bazar Dəyəri $ 748,03K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MBS üzrə dövriyyədə olan təklif 625,44M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,20M təşkil edir.

Striker League (MBS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Striker League / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000113258453882328.
Son 30 gündə Striker League / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004165486.
Son 60 gündə Striker League / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002525944.
Son 90 gündə Striker League / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001386395097942915.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000113258453882328-8,67%
30 Gün$ -0,0004165486-34,95%
60 Gün$ -0,0002525944-21,19%
90 Gün$ -0,0001386395097942915-10,42%

Striker League (MBS) Nədir?

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Striker League (MBS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Striker League Qiymət Proqnozu (USD)

Striker League (MBS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Striker League (MBS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Striker League üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Striker League qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MBS Aktivindən Yerli Valyutalara

Striker League (MBS) Tokenomikası

Striker League (MBS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MBS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Striker League (MBS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Striker League (MBS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MBS qiyməti 0,00119176 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MBS / USD cari qiyməti nədir?
MBS / USD cari qiyməti $ 0,00119176 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Striker League üçün bazar dəyəri nədir?
MBS üçün bazar dəyəri $ 748,03K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MBS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MBS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 625,44M USD təşkil edir.
MBS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MBS ATH qiyməti olan 2,58 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MBS qiyməti (ATL) nədir?
MBS ATL qiyməti olan 0,00118621 USD dəyərinə endi.
MBS ticarət həcmi nədir?
MBS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MBS bu il daha da yüksələcək?
MBS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MBS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:37:22 (UTC+8)

İmtina

$109.600,01

$3.828,11

$0,03054

$185,38

$1,0000

$3.828,11

$109.600,01

$185,38

$2,4847

$0,18449

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00972

$0,0002480

$0,0047943

$0,0561

$0,0000000000000000000000033900

$0,27275

$2,7050

