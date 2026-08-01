Bugünkü canlı Strata Senior NUSD qiyməti 1.039 USD təşkil edir.SRNUSD bazar həddi 1,400,431 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SRNUSD - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Strata Senior NUSD qiyməti 1.039 USD təşkil edir.SRNUSD bazar həddi 1,400,431 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SRNUSD - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Strata Senior NUSD (SRNUSD) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.01% dəyişkənlik ilə $ 1.039 təşkil edir. Cari SRNUSD - USD konvertasiya dərəcəsi SRNUSD üzrə $ 1.039 təşkil edir.
Strata Senior NUSD hazırda $ 1,400,431 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 1.35M SRNUSD dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində SRNUSD bazar aktivliyini əks etdirən $ 1.039 (aşağı) və $ 1.039 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 1.039, ən aşağı isə $ 1.004 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində SRNUSD son bir saatda -- və son 7 gündə +0.08% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 0.00 səviyyəsinə çatıb.
Strata Senior NUSD (SRNUSD) Bazar Məlumatları
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
1.35M
1.35M 1.35M
1,347,230.397195722
1,347,230.397195722 1,347,230.397195722
Strata Senior NUSD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1.40M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 0.00 təşkil edir. SRNUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 1.35M, ümumi təklif isə 1347230.397195722 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1.40M təşkil edir.
Strata Senior NUSD qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24 saat Aşağı
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24 saat Yüksək
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
--
+0.01%
+0.08%
+0.08%
Strata Senior NUSD (SRNUSD) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Strata Senior NUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.00012087. Son 30 gündə Strata Senior NUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0034948843. Son 60 gündə Strata Senior NUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0067892416. Son 90 gündə Strata Senior NUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0004891350314317.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ +0.00012087
+0.01%
30 Gün
$ +0.0034948843
+0.34%
60 Gün
$ +0.0067892416
+0.65%
90 Gün
$ -0.0004891350314317
-0.00%
Strata Senior NUSD üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Strata Senior NUSD (SRNUSD) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SRNUSD üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Strata Senior NUSD (SRNUSD) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Strata Senior NUSD qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
MEXC alətləri Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Strata Senior NUSD qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Strata Senior NUSD Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə SRNUSD qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Strata Senior NUSD Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Strata Senior NUSD nə qədər olacaq?
Əgər Strata Senior NUSD illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Strata Senior NUSD qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Strata Senior NUSD nə qədərdir?
Bu gün Strata Senior NUSD qiyməti $ 1.039 təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Strata Senior NUSD Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Strata Senior NUSD davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, SRNUSD investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Strata Senior NUSD üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 0.00 dəyərində Strata Senior NUSD son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Strata Senior NUSD qiyməti nə qədərdir?
Canlı SRNUSD qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Strata Senior NUSD qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə SRNUSD qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Strata Senior NUSD qiymətinə nə təsir edir?
SRNUSD qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
68,650.21
+0.15%
ETH
2,123.87
+1.84%
GOLD(XAUT)
4,496.94
+0.49%
USDC
1.00021
-0.02%
SOL
82.63
+0.87%
MEXC-də SRNUSD üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və SRNUSD/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Strata Senior NUSD qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Strata Senior NUSD qiyməti artacaq?
Strata Senior NUSD qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Strata Senior NUSD (SRNUSD) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 04:45:07 (UTC+8)
Strata Senior NUSD (SRNUSD) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Strata Senior NUSD haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.