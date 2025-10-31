Bugünkü canlı StickDAO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STICK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STICK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı StickDAO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STICK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STICK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

StickDAO Logosu

StickDAO Qiyməti (STICK)

Siyahıya alınmadı

1 STICK / USD Canlı Qiyməti:

$0,00044152
$0,00044152
-3,60%1D
mexc
USD
StickDAO (STICK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:36:09 (UTC+8)

StickDAO (STICK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00136253
$ 0,00136253

$ 0
$ 0

--

-3,60%

-7,47%

-7,47%

StickDAO (STICK) canlı qiyməti --. STICK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STICK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00136253, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STICK son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -3,60% və son 7 gündə isə -7,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

StickDAO (STICK) Bazar Məlumatları

$ 441,46K
$ 441,46K

--
--

$ 441,46K
$ 441,46K

999,87M
999,87M

999.870.922,0118911
999.870.922,0118911

StickDAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 441,46K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STICK üzrə dövriyyədə olan təklif 999,87M, ümumi təklif isə 999870922.0118911 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 441,46K təşkil edir.

StickDAO (STICK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində StickDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə StickDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə StickDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə StickDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,60%
30 Gün$ 0-56,96%
60 Gün$ 0-0,09%
90 Gün$ 0--

StickDAO (STICK) Nədir?

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

StickDAO (STICK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

StickDAO Qiymət Proqnozu (USD)

StickDAO (STICK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? StickDAO (STICK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? StickDAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

StickDAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STICK Aktivindən Yerli Valyutalara

StickDAO (STICK) Tokenomikası

StickDAO (STICK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STICK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: StickDAO (STICK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü StickDAO (STICK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STICK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STICK / USD cari qiyməti nədir?
STICK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
StickDAO üçün bazar dəyəri nədir?
STICK üçün bazar dəyəri $ 441,46K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STICK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STICK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,87M USD təşkil edir.
STICK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STICK ATH qiyməti olan 0,00136253 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STICK qiyməti (ATL) nədir?
STICK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
STICK ticarət həcmi nədir?
STICK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STICK bu il daha da yüksələcək?
STICK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STICK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:36:09 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

