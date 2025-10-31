Bugünkü canlı Steam22 qiyməti 0,111637 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Steam22 qiyməti 0,111637 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STM Qiymət Məlumatları

STM Whitepaper

STM Rəsmi Veb-saytı

STM Tokenomikası

STM Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Steam22 Logosu

Steam22 Qiyməti (STM)

Siyahıya alınmadı

1 STM / USD Canlı Qiyməti:

$0,11158
$0,11158$0,11158
+0,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Steam22 (STM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:36:00 (UTC+8)

Steam22 (STM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,106804
$ 0,106804$ 0,106804
24 saat Aşağı
$ 0,115241
$ 0,115241$ 0,115241
24 saat Yüksək

$ 0,106804
$ 0,106804$ 0,106804

$ 0,115241
$ 0,115241$ 0,115241

$ 0,120427
$ 0,120427$ 0,120427

$ 0,01789341
$ 0,01789341$ 0,01789341

-0,61%

+0,76%

+2,95%

+2,95%

Steam22 (STM) canlı qiyməti $0,111637. STM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,106804 və ən yüksək $ 0,115241 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,120427, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01789341 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STM son bir saat ərzində -0,61%, 24 saat ərzində +0,76% və son 7 gündə isə +2,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Steam22 (STM) Bazar Məlumatları

$ 11,15M
$ 11,15M$ 11,15M

--
----

$ 11,15M
$ 11,15M$ 11,15M

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Steam22 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,15M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STM üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,15M təşkil edir.

Steam22 (STM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Steam22 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00084515.
Son 30 gündə Steam22 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0317835785.
Son 60 gündə Steam22 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0448864244.
Son 90 gündə Steam22 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00084515+0,76%
30 Gün$ +0,0317835785+28,47%
60 Gün$ +0,0448864244+40,21%
90 Gün$ 0--

Steam22 (STM) Nədir?

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Steam22 (STM) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Steam22 Qiymət Proqnozu (USD)

Steam22 (STM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Steam22 (STM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Steam22 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Steam22 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STM Aktivindən Yerli Valyutalara

Steam22 (STM) Tokenomikası

Steam22 (STM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Steam22 (STM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Steam22 (STM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STM qiyməti 0,111637 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STM / USD cari qiyməti nədir?
STM / USD cari qiyməti $ 0,111637 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Steam22 üçün bazar dəyəri nədir?
STM üçün bazar dəyəri $ 11,15M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
STM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STM ATH qiyməti olan 0,120427 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STM qiyməti (ATL) nədir?
STM ATL qiyməti olan 0,01789341 USD dəyərinə endi.
STM ticarət həcmi nədir?
STM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STM bu il daha da yüksələcək?
STM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:36:00 (UTC+8)

Steam22 (STM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.619,28
$109.619,28$109.619,28

+1,77%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,36
$3.830,36$3.830,36

+1,49%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03056
$0,03056$0,03056

+21,99%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,51
$185,51$185,51

+0,23%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,36
$3.830,36$3.830,36

+1,49%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.619,28
$109.619,28$109.619,28

+1,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,51
$185,51$185,51

+0,23%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4868
$2,4868$2,4868

+1,34%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18471
$0,18471$0,18471

+2,23%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002493
$0,0002493$0,0002493

+298,88%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049416
$0,0049416$0,0049416

+5.390,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0561
$0,0561$0,0561

+1.653,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033900
$0,0000000000000000000000033900$0,0000000000000000000000033900

+578,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26729
$0,26729$0,26729

+115,40%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,6124
$2,6124$2,6124

+101,23%