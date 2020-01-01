staring robot (SONNY) Tokenomikası
staring robot (SONNY) Məlumatları
Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique:
🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation.
🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle.
🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core.
💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share.
So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.
staring robot (SONNY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
staring robot (SONNY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
staring robot (SONNY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
staring robot (SONNY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SONNY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SONNY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SONNY tokenomikasını başa düşdünüzsə, SONNY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SONNY Qiymət Proqnozu
SONNY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SONNY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.