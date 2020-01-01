StarDOGE (STARDOGE) Tokenomikası
StarDOGE (STARDOGE) Məlumatları
StarDOGE is a bsc chain game publishing and launching platform. Launched in August 2023. It is a brand new product of Gamefi + memecoin.StarDOGE is not controlled by one party, hence the platform will be more resistant to censorship, while enabling easier participation.StarDOGE gives back to its users by allowing them to interact and socialize in the virtual world through its Game Quest platform. It is a brand new product from Gamefi + memecoin
StarDOGE (STARDOGE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
StarDOGE (STARDOGE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
StarDOGE (STARDOGE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
StarDOGE (STARDOGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum STARDOGE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
STARDOGE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq STARDOGE tokenomikasını başa düşdünüzsə, STARDOGE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
STARDOGE Qiymət Proqnozu
STARDOGE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? STARDOGE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.