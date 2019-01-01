Stank Memes (STANK) Tokenomikası

Stank Memes (STANK) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Stank Memes (STANK) Məlumatları

Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net

Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention.

The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences.

Rəsmi Veb-sayt:
https://stankmemes.net/

Stank Memes (STANK) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Stank Memes (STANK) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 7,64K
$ 7,64K$ 7,64K
Ümumi Təchizat:
$ 997,03M
$ 997,03M$ 997,03M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 997,03M
$ 997,03M$ 997,03M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 7,64K
$ 7,64K$ 7,64K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00029535
$ 0,00029535$ 0,00029535
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00000323
$ 0,00000323$ 0,00000323
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

Stank Memes (STANK) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Stank Memes (STANK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum STANK token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

STANK tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq STANK tokenomikasını başa düşdünüzsə, STANK tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

STANK Qiymət Proqnozu

STANK kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? STANK qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.