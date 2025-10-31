Bugünkü canlı Standard Trust Assurance Community qiyməti 0,01110277 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STACO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STACO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Standard Trust Assurance Community qiyməti 0,01110277 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STACO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STACO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STACO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STACO Qiymət Məlumatları

STACO Whitepaper

STACO Rəsmi Veb-saytı

STACO Tokenomikası

STACO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Standard Trust Assurance Community Logosu

Standard Trust Assurance Community Qiyməti (STACO)

Siyahıya alınmadı

1 STACO / USD Canlı Qiyməti:

$0,01110277
$0,01110277$0,01110277
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Standard Trust Assurance Community (STACO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:35:17 (UTC+8)

Standard Trust Assurance Community (STACO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,011
$ 1,011$ 1,011

$ 0,01060324
$ 0,01060324$ 0,01060324

--

--

0,00%

0,00%

Standard Trust Assurance Community (STACO) canlı qiyməti $0,01110277. STACO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STACO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,011, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01060324 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STACO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Bazar Məlumatları

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

--
----

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Standard Trust Assurance Community üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,11M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STACO üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,11M təşkil edir.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Standard Trust Assurance Community / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Standard Trust Assurance Community / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə Standard Trust Assurance Community / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Standard Trust Assurance Community / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Standard Trust Assurance Community (STACO) Nədir?

Staco Chain is a Layer 1 blockchain platform built on top of the Ethereum network. It aims to enhance scalability, transaction speed, and security within the Ethereum ecosystem while leveraging Cybersecurity and Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure network safety and improve performance.

Staco Chain is designed to address the limitations of the Ethereum network by providing a scalable, secure, and efficient Layer 1 solution. By utilizing Layer 1 scaling techniques, Staco Chain aims to reduce transaction costs and increase the throughput of the Ethereum network.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Standard Trust Assurance Community (STACO) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Standard Trust Assurance Community Qiymət Proqnozu (USD)

Standard Trust Assurance Community (STACO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Standard Trust Assurance Community (STACO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Standard Trust Assurance Community üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Standard Trust Assurance Community qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STACO Aktivindən Yerli Valyutalara

Standard Trust Assurance Community (STACO) Tokenomikası

Standard Trust Assurance Community (STACO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STACO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Standard Trust Assurance Community (STACO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Standard Trust Assurance Community (STACO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STACO qiyməti 0,01110277 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STACO / USD cari qiyməti nədir?
STACO / USD cari qiyməti $ 0,01110277 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Standard Trust Assurance Community üçün bazar dəyəri nədir?
STACO üçün bazar dəyəri $ 1,11M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STACO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STACO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
STACO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STACO ATH qiyməti olan 1,011 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STACO qiyməti (ATL) nədir?
STACO ATL qiyməti olan 0,01060324 USD dəyərinə endi.
STACO ticarət həcmi nədir?
STACO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STACO bu il daha da yüksələcək?
STACO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STACO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:35:17 (UTC+8)

Standard Trust Assurance Community (STACO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.644,68
$109.644,68$109.644,68

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,89
$3.831,89$3.831,89

+1,53%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03098
$0,03098$0,03098

+23,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,49
$185,49$185,49

+0,22%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,89
$3.831,89$3.831,89

+1,53%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.644,68
$109.644,68$109.644,68

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,49
$185,49$185,49

+0,22%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4867
$2,4867$2,4867

+1,34%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18472
$0,18472$0,18472

+2,24%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002489
$0,0002489$0,0002489

+298,24%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0050192
$0,0050192$0,0050192

+5.476,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0561
$0,0561$0,0561

+1.653,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033900
$0,0000000000000000000000033900$0,0000000000000000000000033900

+578,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26658
$0,26658$0,26658

+114,82%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5920
$2,5920$2,5920

+99,66%