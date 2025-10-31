Bugünkü canlı Standard Protocol qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STND / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STND qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Standard Protocol qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STND / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STND qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STND Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STND Qiymət Məlumatları

STND Whitepaper

STND Rəsmi Veb-saytı

STND Tokenomikası

STND Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Standard Protocol Logosu

Standard Protocol Qiyməti (STND)

Siyahıya alınmadı

1 STND / USD Canlı Qiyməti:

$0.00073247
$0.00073247$0.00073247
-7.70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Standard Protocol (STND) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:35:10 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-7.48%

-12.55%

-12.55%

Standard Protocol (STND) canlı qiyməti --. STND son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STND üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3.06, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STND son bir saat ərzində +0.31%, 24 saat ərzində -7.48% və son 7 gündə isə -12.55% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Standard Protocol (STND) Bazar Məlumatları

$ 66.85K
$ 66.85K$ 66.85K

--
----

$ 73.48K
$ 73.48K$ 73.48K

90.97M
90.97M 90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Standard Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 66.85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STND üzrə dövriyyədə olan təklif 90.97M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 73.48K təşkil edir.

Standard Protocol (STND) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Standard Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Standard Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Standard Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Standard Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7.48%
30 Gün$ 0-26.91%
60 Gün$ 0-73.74%
90 Gün$ 0--

Standard Protocol (STND) Nədir?

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Standard Protocol (STND) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Standard Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Standard Protocol (STND) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Standard Protocol (STND) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Standard Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Standard Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STND Aktivindən Yerli Valyutalara

Standard Protocol (STND) Tokenomikası

Standard Protocol (STND) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STND tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Standard Protocol (STND) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Standard Protocol (STND) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STND qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STND / USD cari qiyməti nədir?
STND / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Standard Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
STND üçün bazar dəyəri $ 66.85K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STND aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STND aktivinin dövriyyədə olan təklifi 90.97M USD təşkil edir.
STND üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STND ATH qiyməti olan 3.06 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STND qiyməti (ATL) nədir?
STND ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
STND ticarət həcmi nədir?
STND üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STND bu il daha da yüksələcək?
STND bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STND qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:35:10 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,644.68
$109,644.68$109,644.68

+1.79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,831.89
$3,831.89$3,831.89

+1.53%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.03098
$0.03098$0.03098

+23.67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

+0.22%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,831.89
$3,831.89$3,831.89

+1.53%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,644.68
$109,644.68$109,644.68

+1.79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

+0.22%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4867
$2.4867$2.4867

+1.34%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18472
$0.18472$0.18472

+2.24%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.002955
$0.002955$0.002955

-40.90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00972
$0.00972$0.00972

-2.80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002489
$0.0002489$0.0002489

+298.24%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0050192
$0.0050192$0.0050192

+5,476.88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0561
$0.0561$0.0561

+1,653.12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000033900
$0.0000000000000000000000033900$0.0000000000000000000000033900

+578.00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.26658
$0.26658$0.26658

+114.82%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2.5920
$2.5920$2.5920

+99.66%