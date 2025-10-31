Bugünkü canlı Staked UTY qiyməti 1,034 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YUTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YUTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Staked UTY qiyməti 1,034 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YUTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YUTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YUTY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

YUTY Qiymət Məlumatları

YUTY Whitepaper

YUTY Rəsmi Veb-saytı

YUTY Tokenomikası

YUTY Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Staked UTY Logosu

Staked UTY Qiyməti (YUTY)

Siyahıya alınmadı

1 YUTY / USD Canlı Qiyməti:

$1,034
$1,034$1,034
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Staked UTY (YUTY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:35:01 (UTC+8)

Staked UTY (YUTY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,033
$ 1,033$ 1,033
24 saat Aşağı
$ 1,034
$ 1,034$ 1,034
24 saat Yüksək

$ 1,033
$ 1,033$ 1,033

$ 1,034
$ 1,034$ 1,034

$ 1,038
$ 1,038$ 1,038

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

+0,01%

+0,05%

+0,13%

+0,13%

Staked UTY (YUTY) canlı qiyməti $1,034. YUTY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,033 və ən yüksək $ 1,034 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YUTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,038, ən aşağı qiyməti isə $ 1,005 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YUTY son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində +0,05% və son 7 gündə isə +0,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Staked UTY (YUTY) Bazar Məlumatları

$ 21,32M
$ 21,32M$ 21,32M

--
----

$ 21,32M
$ 21,32M$ 21,32M

20,62M
20,62M 20,62M

20.615.288,25236224
20.615.288,25236224 20.615.288,25236224

Staked UTY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,32M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YUTY üzrə dövriyyədə olan təklif 20,62M, ümumi təklif isə 20615288.25236224 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,32M təşkil edir.

Staked UTY (YUTY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Staked UTY / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00049644.
Son 30 gündə Staked UTY / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0070807286.
Son 60 gündə Staked UTY / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0144465310.
Son 90 gündə Staked UTY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00049644+0,05%
30 Gün$ +0,0070807286+0,68%
60 Gün$ +0,0144465310+1,40%
90 Gün$ 0--

Staked UTY (YUTY) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Staked UTY (YUTY) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Staked UTY Qiymət Proqnozu (USD)

Staked UTY (YUTY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Staked UTY (YUTY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Staked UTY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Staked UTY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YUTY Aktivindən Yerli Valyutalara

Staked UTY (YUTY) Tokenomikası

Staked UTY (YUTY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YUTY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Staked UTY (YUTY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Staked UTY (YUTY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YUTY qiyməti 1,034 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YUTY / USD cari qiyməti nədir?
YUTY / USD cari qiyməti $ 1,034 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Staked UTY üçün bazar dəyəri nədir?
YUTY üçün bazar dəyəri $ 21,32M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YUTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YUTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 20,62M USD təşkil edir.
YUTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YUTY ATH qiyməti olan 1,038 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YUTY qiyməti (ATL) nədir?
YUTY ATL qiyməti olan 1,005 USD dəyərinə endi.
YUTY ticarət həcmi nədir?
YUTY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
YUTY bu il daha da yüksələcək?
YUTY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YUTY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:35:01 (UTC+8)

Staked UTY (YUTY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.644,67
$109.644,67$109.644,67

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,90
$3.831,90$3.831,90

+1,54%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03146
$0,03146$0,03146

+25,58%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,51
$185,51$185,51

+0,23%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,90
$3.831,90$3.831,90

+1,54%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.644,67
$109.644,67$109.644,67

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,51
$185,51$185,51

+0,23%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4871
$2,4871$2,4871

+1,35%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18472
$0,18472$0,18472

+2,24%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002490
$0,0002490$0,0002490

+298,40%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049000
$0,0049000$0,0049000

+5.344,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0561
$0,0561$0,0561

+1.653,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033900
$0,0000000000000000000000033900$0,0000000000000000000000033900

+578,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26681
$0,26681$0,26681

+115,01%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5920
$2,5920$2,5920

+99,66%