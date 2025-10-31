Bugünkü canlı Staked USDai qiyməti 1.051 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUSDAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUSDAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Staked USDai qiyməti 1.051 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SUSDAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SUSDAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Staked USDai Qiyməti (SUSDAI)

1 SUSDAI / USD Canlı Qiyməti:

$1.051
$1.051
-0.20%1D
USD
Staked USDai (SUSDAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:34:55 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) Qiymət Məlumatları (USD)

Staked USDai (SUSDAI) canlı qiyməti $1.051. SUSDAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1.047 və ən yüksək $ 1.054 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SUSDAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1.19, ən aşağı qiyməti isə $ 0.796061 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SUSDAI son bir saat ərzində +0.09%, 24 saat ərzində -0.24% və son 7 gündə isə +0.36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Staked USDai (SUSDAI) Bazar Məlumatları

Staked USDai üzrə cari Bazar Dəyəri $ 146.66M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SUSDAI üzrə dövriyyədə olan təklif 139.92M, ümumi təklif isə 139918269.9494723 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 146.66M təşkil edir.

Staked USDai (SUSDAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Staked USDai / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.002551105633943.
Son 30 gündə Staked USDai / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0172999855.
Son 60 gündə Staked USDai / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0223026404.
Son 90 gündə Staked USDai / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.033872886399798.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.002551105633943-0.24%
30 Gün$ -0.0172999855-1.64%
60 Gün$ +0.0223026404+2.12%
90 Gün$ +0.033872886399798+3.33%

Staked USDai (SUSDAI) Nədir?

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

Staked USDai (SUSDAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Staked USDai Qiymət Proqnozu (USD)

Staked USDai (SUSDAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Staked USDai (SUSDAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Staked USDai üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Staked USDai qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SUSDAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Staked USDai (SUSDAI) Tokenomikası

Staked USDai (SUSDAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SUSDAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Staked USDai (SUSDAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Staked USDai (SUSDAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SUSDAI qiyməti 1.051 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SUSDAI / USD cari qiyməti nədir?
SUSDAI / USD cari qiyməti $ 1.051 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Staked USDai üçün bazar dəyəri nədir?
SUSDAI üçün bazar dəyəri $ 146.66M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SUSDAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SUSDAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 139.92M USD təşkil edir.
SUSDAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SUSDAI ATH qiyməti olan 1.19 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SUSDAI qiyməti (ATL) nədir?
SUSDAI ATL qiyməti olan 0.796061 USD dəyərinə endi.
SUSDAI ticarət həcmi nədir?
SUSDAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SUSDAI bu il daha da yüksələcək?
SUSDAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SUSDAI qiymət proqnozuna baxın.
Staked USDai (SUSDAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

