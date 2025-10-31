Bugünkü canlı Staked BITZ qiyməti 0,81633 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SBITZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SBITZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Staked BITZ qiyməti 0,81633 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SBITZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SBITZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SBITZ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SBITZ Qiymət Məlumatları

SBITZ Rəsmi Veb-saytı

SBITZ Tokenomikası

SBITZ Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Staked BITZ Logosu

Staked BITZ Qiyməti (SBITZ)

Siyahıya alınmadı

1 SBITZ / USD Canlı Qiyməti:

$0,81633
$0,81633$0,81633
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Staked BITZ (SBITZ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:34:32 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 34,29
$ 34,29$ 34,29

$ 0,777131
$ 0,777131$ 0,777131

--

--

0,00%

0,00%

Staked BITZ (SBITZ) canlı qiyməti $0,81633. SBITZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SBITZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 34,29, ən aşağı qiyməti isə $ 0,777131 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SBITZ son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Staked BITZ (SBITZ) Bazar Məlumatları

$ 43,38K
$ 43,38K$ 43,38K

--
----

$ 34,51K
$ 34,51K$ 34,51K

42,28K
42,28K 42,28K

42.277,84484221009
42.277,84484221009 42.277,84484221009

Staked BITZ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 43,38K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SBITZ üzrə dövriyyədə olan təklif 42,28K, ümumi təklif isə 42277.84484221009 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 34,51K təşkil edir.

Staked BITZ (SBITZ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Staked BITZ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Staked BITZ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə Staked BITZ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2207673872.
Son 90 gündə Staked BITZ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ -0,2207673872-27,04%
90 Gün$ 0--

Staked BITZ (SBITZ) Nədir?

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Staked BITZ (SBITZ) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Staked BITZ Qiymət Proqnozu (USD)

Staked BITZ (SBITZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Staked BITZ (SBITZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Staked BITZ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Staked BITZ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SBITZ Aktivindən Yerli Valyutalara

Staked BITZ (SBITZ) Tokenomikası

Staked BITZ (SBITZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SBITZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Staked BITZ (SBITZ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Staked BITZ (SBITZ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SBITZ qiyməti 0,81633 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SBITZ / USD cari qiyməti nədir?
SBITZ / USD cari qiyməti $ 0,81633 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Staked BITZ üçün bazar dəyəri nədir?
SBITZ üçün bazar dəyəri $ 43,38K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SBITZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SBITZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 42,28K USD təşkil edir.
SBITZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SBITZ ATH qiyməti olan 34,29 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SBITZ qiyməti (ATL) nədir?
SBITZ ATL qiyməti olan 0,777131 USD dəyərinə endi.
SBITZ ticarət həcmi nədir?
SBITZ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SBITZ bu il daha da yüksələcək?
SBITZ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SBITZ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:34:32 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.644,68
$109.644,68$109.644,68

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,01
$3.832,01$3.832,01

+1,54%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03050
$0,03050$0,03050

+21,75%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,51
$185,51$185,51

+0,23%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,01
$3.832,01$3.832,01

+1,54%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.644,68
$109.644,68$109.644,68

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,51
$185,51$185,51

+0,23%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4869
$2,4869$2,4869

+1,34%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18464
$0,18464$0,18464

+2,19%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002491
$0,0002491$0,0002491

+298,56%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049381
$0,0049381$0,0049381

+5.386,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0561
$0,0561$0,0561

+1.653,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26628
$0,26628$0,26628

+114,58%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5757
$2,5757$2,5757

+98,40%