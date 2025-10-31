Bugünkü canlı Staked Aria Premier Launch qiyməti 0,966657 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STAPL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STAPL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Staked Aria Premier Launch qiyməti 0,966657 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STAPL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STAPL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STAPL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STAPL Qiymət Məlumatları

STAPL Rəsmi Veb-saytı

STAPL Tokenomikası

STAPL Qiymət Proqnozu

Staked Aria Premier Launch Qiyməti (STAPL)

1 STAPL / USD Canlı Qiyməti:

$0,966656
-0,20%1D
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:34:25 (UTC+8)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,965168
24 saat Aşağı
$ 0,97552
24 saat Yüksək

$ 0,965168
$ 0,97552
$ 1,042
$ 0,871702
-0,00%

-0,26%

-0,64%

-0,64%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) canlı qiyməti $0,966657. STAPL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,965168 və ən yüksək $ 0,97552 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STAPL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,042, ən aşağı qiyməti isə $ 0,871702 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STAPL son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -0,26% və son 7 gündə isə -0,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Bazar Məlumatları

$ 8,02M
--
$ 8,02M
8,30M
8.296.920,430806512
Staked Aria Premier Launch üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STAPL üzrə dövriyyədə olan təklif 8,30M, ümumi təklif isə 8296920.430806512 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,02M təşkil edir.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Staked Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0026032796524338.
Son 30 gündə Staked Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0389104575.
Son 60 gündə Staked Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0431510851.
Son 90 gündə Staked Aria Premier Launch / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0107766863925237.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0026032796524338-0,26%
30 Gün$ +0,0389104575+4,03%
60 Gün$ +0,0431510851+4,46%
90 Gün$ +0,0107766863925237+1,13%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Nədir?

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Staked Aria Premier Launch Qiymət Proqnozu (USD)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Staked Aria Premier Launch (STAPL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Staked Aria Premier Launch üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Staked Aria Premier Launch qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STAPL Aktivindən Yerli Valyutalara

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Tokenomikası

Staked Aria Premier Launch (STAPL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STAPL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Staked Aria Premier Launch (STAPL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Staked Aria Premier Launch (STAPL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STAPL qiyməti 0,966657 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STAPL / USD cari qiyməti nədir?
STAPL / USD cari qiyməti $ 0,966657 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Staked Aria Premier Launch üçün bazar dəyəri nədir?
STAPL üçün bazar dəyəri $ 8,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STAPL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STAPL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,30M USD təşkil edir.
STAPL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STAPL ATH qiyməti olan 1,042 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STAPL qiyməti (ATL) nədir?
STAPL ATL qiyməti olan 0,871702 USD dəyərinə endi.
STAPL ticarət həcmi nədir?
STAPL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STAPL bu il daha da yüksələcək?
STAPL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STAPL qiymət proqnozuna baxın.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.644,68

$3.832,01

$0,03050

$185,51

$1,0000

$3.832,01

$109.644,68

$185,51

$2,4869

$0,18464

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00972

$0,0002491

$0,0049381

$0,0561

$0,0000000000000000000000032000

$0,26628

$2,5757

