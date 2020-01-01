Stadium Coin (STADIUM) Tokenomikası
Stadium Coin (STADIUM) Məlumatları
Welcome to the only stadium where the crowd never stops cheering and the charts never stop pumping. Stadium Coin isn’t just another meme token — it’s a full-blown sports arena of chaos, hype, and degeneracy. Whether you're here to watch Pepe score hat tricks or Doge do a backflip in a jersey, one thing’s for sure:
This is where memes become champions. No sidelines. No benchwarmers. Only full-send.
Stadium Coin (STADIUM) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Stadium Coin (STADIUM) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Stadium Coin (STADIUM) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Stadium Coin (STADIUM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum STADIUM token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
STADIUM tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq STADIUM tokenomikasını başa düşdünüzsə, STADIUM tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
STADIUM Qiymət Proqnozu
STADIUM kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? STADIUM qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.