Bugünkü canlı Stable Coin qiyməti 0,999963 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SBC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SBC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Stable Coin qiyməti 0,999963 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SBC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SBC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SBC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SBC Qiymət Məlumatları

SBC Whitepaper

SBC Rəsmi Veb-saytı

SBC Tokenomikası

SBC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Stable Coin Logosu

Stable Coin Qiyməti (SBC)

Siyahıya alınmadı

1 SBC / USD Canlı Qiyməti:

$0,999867
$0,999867$0,999867
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Stable Coin (SBC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:34:04 (UTC+8)

Stable Coin (SBC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,999668
$ 0,999668$ 0,999668
24 saat Aşağı
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
24 saat Yüksək

$ 0,999668
$ 0,999668$ 0,999668

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 0,997994
$ 0,997994$ 0,997994

+0,01%

-0,00%

-0,00%

-0,00%

Stable Coin (SBC) canlı qiyməti $0,999963. SBC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,999668 və ən yüksək $ 1,0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SBC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,005, ən aşağı qiyməti isə $ 0,997994 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SBC son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində -0,00% və son 7 gündə isə -0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Stable Coin (SBC) Bazar Məlumatları

$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M

--
----

$ 1,57M
$ 1,57M$ 1,57M

1,57M
1,57M 1,57M

1.567.165,248857
1.567.165,248857 1.567.165,248857

Stable Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,57M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SBC üzrə dövriyyədə olan təklif 1,57M, ümumi təklif isə 1567165.248857 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,57M təşkil edir.

Stable Coin (SBC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Stable Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Stable Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001418947.
Son 60 gündə Stable Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0002726899.
Son 90 gündə Stable Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,00%
30 Gün$ +0,0001418947+0,01%
60 Gün$ +0,0002726899+0,03%
90 Gün$ 0--

Stable Coin (SBC) Nədir?

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Stable Coin (SBC) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Stable Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Stable Coin (SBC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Stable Coin (SBC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Stable Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Stable Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SBC Aktivindən Yerli Valyutalara

Stable Coin (SBC) Tokenomikası

Stable Coin (SBC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SBC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Stable Coin (SBC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Stable Coin (SBC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SBC qiyməti 0,999963 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SBC / USD cari qiyməti nədir?
SBC / USD cari qiyməti $ 0,999963 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Stable Coin üçün bazar dəyəri nədir?
SBC üçün bazar dəyəri $ 1,57M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SBC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SBC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,57M USD təşkil edir.
SBC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SBC ATH qiyməti olan 1,005 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SBC qiyməti (ATL) nədir?
SBC ATL qiyməti olan 0,997994 USD dəyərinə endi.
SBC ticarət həcmi nədir?
SBC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SBC bu il daha da yüksələcək?
SBC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SBC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:34:04 (UTC+8)

Stable Coin (SBC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.634,02
$109.634,02$109.634,02

+1,78%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.829,07
$3.829,07$3.829,07

+1,46%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03050
$0,03050$0,03050

+21,75%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.829,07
$3.829,07$3.829,07

+1,46%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.634,02
$109.634,02$109.634,02

+1,78%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4840
$2,4840$2,4840

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18459
$0,18459$0,18459

+2,16%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002510
$0,0002510$0,0002510

+301,60%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048720
$0,0048720$0,0048720

+5.313,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0561
$0,0561$0,0561

+1.653,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26518
$0,26518$0,26518

+113,69%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5511
$2,5511$2,5511

+96,51%