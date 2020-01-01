SQRBIT (SQRB) Tokenomikası
SQRBIT (SQRB) Məlumatları
SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT.
The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties.
You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle.
Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!
SQRBIT (SQRB) Tokenomikası və Qiymət Analizi
SQRBIT (SQRB) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
SQRBIT (SQRB) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
SQRBIT (SQRB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SQRB token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
SQRB tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq SQRB tokenomikasını başa düşdünüzsə, SQRB tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
SQRB Qiymət Proqnozu
SQRB kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SQRB qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.