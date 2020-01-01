SQRBIT (SQRB) Tokenomikası

SQRBIT (SQRB) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

SQRBIT (SQRB) Məlumatları

SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT.

The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties.

You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle.

Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.sqrbit.com
Whitepaper:
https://sqrbit.com/whitepaper/

SQRBIT (SQRB) Tokenomikası və Qiymət Analizi

SQRBIT (SQRB) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 47,61K
$ 47,61K
Ümumi Təchizat:
$ 10,00B
$ 10,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 3,40B
$ 3,40B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 140,01K
$ 140,01K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,107605
$ 0,107605
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,0000010
$ 0,0000010
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

SQRBIT (SQRB) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

SQRBIT (SQRB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum SQRB token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

SQRB tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq SQRB tokenomikasını başa düşdünüzsə, SQRB tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

SQRB Qiymət Proqnozu

SQRB kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? SQRB qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.