Bugünkü canlı SPX6969 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPX6969 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPX6969 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPX6969 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPX6969 Qiymət Məlumatları

SPX6969 Rəsmi Veb-saytı

SPX6969 Tokenomikası

SPX6969 Qiymət Proqnozu

SPX6969 Logosu

SPX6969 Qiyməti (SPX6969)

Siyahıya alınmadı

1 SPX6969 / USD Canlı Qiyməti:

-8,40%1D
USD
SPX6969 (SPX6969) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:33:24 (UTC+8)

SPX6969 (SPX6969) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,29%

-8,45%

-7,37%

-7,37%

SPX6969 (SPX6969) canlı qiyməti --. SPX6969 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPX6969 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00302399, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPX6969 son bir saat ərzində -0,29%, 24 saat ərzində -8,45% və son 7 gündə isə -7,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SPX6969 (SPX6969) Bazar Məlumatları

SPX6969 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 271,17K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPX6969 üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999998558.98507 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 271,17K təşkil edir.

SPX6969 (SPX6969) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SPX6969 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SPX6969 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə SPX6969 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SPX6969 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,45%
30 Gün$ 0-21,62%
60 Gün$ 0-57,39%
90 Gün$ 0--

SPX6969 (SPX6969) Nədir?

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SPX6969 (SPX6969) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SPX6969 Qiymət Proqnozu (USD)

SPX6969 (SPX6969) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SPX6969 (SPX6969) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SPX6969 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SPX6969 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPX6969 Aktivindən Yerli Valyutalara

SPX6969 (SPX6969) Tokenomikası

SPX6969 (SPX6969) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPX6969 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SPX6969 (SPX6969) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SPX6969 (SPX6969) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPX6969 qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPX6969 / USD cari qiyməti nədir?
SPX6969 / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SPX6969 üçün bazar dəyəri nədir?
SPX6969 üçün bazar dəyəri $ 271,17K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPX6969 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPX6969 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
SPX6969 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPX6969 ATH qiyməti olan 0,00302399 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPX6969 qiyməti (ATL) nədir?
SPX6969 ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SPX6969 ticarət həcmi nədir?
SPX6969 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPX6969 bu il daha da yüksələcək?
SPX6969 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPX6969 qiymət proqnozuna baxın.
SPX6969 (SPX6969) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

