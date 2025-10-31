Sploots by Virtuals Qiyməti (SPLOOT)
+2,24%
-13,45%
+7,15%
+7,15%
Sploots by Virtuals (SPLOOT) canlı qiyməti --. SPLOOT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPLOOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00198963, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, SPLOOT son bir saat ərzində +2,24%, 24 saat ərzində -13,45% və son 7 gündə isə +7,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Sploots by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 401,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPLOOT üzrə dövriyyədə olan təklif 997,25M, ümumi təklif isə 997247740.9496186 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 401,01K təşkil edir.
Bu gün ərzində Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-13,45%
|30 Gün
|$ 0
|-67,91%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz.
