Bugünkü canlı Sploots by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPLOOT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPLOOT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPLOOT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPLOOT Qiymət Məlumatları

SPLOOT Rəsmi Veb-saytı

SPLOOT Tokenomikası

SPLOOT Qiymət Proqnozu

Sploots by Virtuals Logosu

Sploots by Virtuals Qiyməti (SPLOOT)

Siyahıya alınmadı

1 SPLOOT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00040211
$0,00040211$0,00040211
-13,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:33:17 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00198963
$ 0,00198963$ 0,00198963

$ 0
$ 0$ 0

+2,24%

-13,45%

+7,15%

+7,15%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) canlı qiyməti --. SPLOOT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPLOOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00198963, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPLOOT son bir saat ərzində +2,24%, 24 saat ərzində -13,45% və son 7 gündə isə +7,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Bazar Məlumatları

$ 401,01K
$ 401,01K$ 401,01K

--
----

$ 401,01K
$ 401,01K$ 401,01K

997,25M
997,25M 997,25M

997.247.740,9496186
997.247.740,9496186 997.247.740,9496186

Sploots by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 401,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPLOOT üzrə dövriyyədə olan təklif 997,25M, ümumi təklif isə 997247740.9496186 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 401,01K təşkil edir.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Sploots by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-13,45%
30 Gün$ 0-67,91%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Nədir?

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Sploots by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sploots by Virtuals (SPLOOT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sploots by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sploots by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPLOOT Aktivindən Yerli Valyutalara

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Tokenomikası

Sploots by Virtuals (SPLOOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPLOOT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sploots by Virtuals (SPLOOT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sploots by Virtuals (SPLOOT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPLOOT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPLOOT / USD cari qiyməti nədir?
SPLOOT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sploots by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
SPLOOT üçün bazar dəyəri $ 401,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPLOOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPLOOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 997,25M USD təşkil edir.
SPLOOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPLOOT ATH qiyməti olan 0,00198963 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPLOOT qiyməti (ATL) nədir?
SPLOOT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SPLOOT ticarət həcmi nədir?
SPLOOT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPLOOT bu il daha da yüksələcək?
SPLOOT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPLOOT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:33:17 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

