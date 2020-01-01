Splash Dog (BUSTER) Tokenomikası
Splash Dog (BUSTER) Məlumatları
THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS.
A few facts about me
- Signature Pool Dive
- Serial Killer
- Silly
Roadmap
- BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs
- CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships
Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
Ready to Splash?
Splash Dog (BUSTER) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Splash Dog (BUSTER) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Splash Dog (BUSTER) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Splash Dog (BUSTER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BUSTER token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BUSTER tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BUSTER tokenomikasını başa düşdünüzsə, BUSTER tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BUSTER Qiymət Proqnozu
BUSTER kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BUSTER qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.