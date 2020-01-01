Splash Dog (BUSTER) Tokenomikası

Splash Dog (BUSTER) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Splash Dog (BUSTER) Məlumatları

THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS.

A few facts about me

  • Signature Pool Dive
  • Serial Killer
  • Silly

Roadmap

  1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs
  2. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Ready to Splash?

Rəsmi Veb-sayt:
https://buster-sol.xyz/

Splash Dog (BUSTER) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Splash Dog (BUSTER) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 10,43K
Ümumi Təchizat:
$ 999,77M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 999,77M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 10,43K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00444016
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00000975
Cari Qiymət:
$ 0
Splash Dog (BUSTER) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Splash Dog (BUSTER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BUSTER token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BUSTER tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BUSTER tokenomikasını başa düşdünüzsə, BUSTER tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

BUSTER Qiymət Proqnozu

BUSTER kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BUSTER qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.