Bugünkü canlı SPACEDOGE qiyməti 0,00000412 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPDG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPDG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPDG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPDG Qiymət Məlumatları

SPDG Rəsmi Veb-saytı

SPDG Tokenomikası

SPDG Qiymət Proqnozu

SPACEDOGE Logosu

SPACEDOGE Qiyməti (SPDG)

Siyahıya alınmadı

1 SPDG / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
SPACEDOGE (SPDG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:32:11 (UTC+8)

SPACEDOGE (SPDG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000396
$ 0,00000396$ 0,00000396
24 saat Aşağı
$ 0,0000042
$ 0,0000042$ 0,0000042
24 saat Yüksək

$ 0,00000396
$ 0,00000396$ 0,00000396

$ 0,0000042
$ 0,0000042$ 0,0000042

$ 0,00001458
$ 0,00001458$ 0,00001458

$ 0,00000388
$ 0,00000388$ 0,00000388

-0,59%

-1,22%

-20,62%

-20,62%

SPACEDOGE (SPDG) canlı qiyməti $0,00000412. SPDG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000396 və ən yüksək $ 0,0000042 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPDG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00001458, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000388 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPDG son bir saat ərzində -0,59%, 24 saat ərzində -1,22% və son 7 gündə isə -20,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SPACEDOGE (SPDG) Bazar Məlumatları

$ 202,88K
$ 202,88K$ 202,88K

--
----

$ 202,88K
$ 202,88K$ 202,88K

49,30B
49,30B 49,30B

49.302.458.046,51511
49.302.458.046,51511 49.302.458.046,51511

SPACEDOGE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 202,88K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPDG üzrə dövriyyədə olan təklif 49,30B, ümumi təklif isə 49302458046.51511 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 202,88K təşkil edir.

SPACEDOGE (SPDG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SPACEDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SPACEDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000005356.
Son 60 gündə SPACEDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000023470.
Son 90 gündə SPACEDOGE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000004214275682747255.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,22%
30 Gün$ -0,0000005356-13,00%
60 Gün$ -0,0000023470-56,96%
90 Gün$ -0,000004214275682747255-50,56%

SPACEDOGE (SPDG) Nədir?

$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.

SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.

SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.

Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.

SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

SPACEDOGE (SPDG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SPACEDOGE Qiymət Proqnozu (USD)

SPACEDOGE (SPDG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SPACEDOGE (SPDG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SPACEDOGE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SPACEDOGE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPDG Aktivindən Yerli Valyutalara

SPACEDOGE (SPDG) Tokenomikası

SPACEDOGE (SPDG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPDG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SPACEDOGE (SPDG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SPACEDOGE (SPDG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPDG qiyməti 0,00000412 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPDG / USD cari qiyməti nədir?
SPDG / USD cari qiyməti $ 0,00000412 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SPACEDOGE üçün bazar dəyəri nədir?
SPDG üçün bazar dəyəri $ 202,88K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPDG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPDG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 49,30B USD təşkil edir.
SPDG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPDG ATH qiyməti olan 0,00001458 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPDG qiyməti (ATL) nədir?
SPDG ATL qiyməti olan 0,00000388 USD dəyərinə endi.
SPDG ticarət həcmi nədir?
SPDG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPDG bu il daha da yüksələcək?
SPDG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPDG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:32:11 (UTC+8)

SPACEDOGE (SPDG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

