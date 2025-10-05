Bugünkü canlı Sovra Ai by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOVRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOVRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sovra Ai by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SOVRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SOVRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SOVRA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SOVRA Qiymət Məlumatları

SOVRA Rəsmi Veb-saytı

SOVRA Tokenomikası

SOVRA Qiymət Proqnozu

Sovra Ai by Virtuals Logosu

Sovra Ai by Virtuals Qiyməti (SOVRA)

Siyahıya alınmadı

1 SOVRA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00027818
$0,00027818$0,00027818
+2,60%1D
mexc
USD
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:48:38 (UTC+8)

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00185863
$ 0,00185863$ 0,00185863

$ 0
$ 0$ 0

+0,91%

+2,64%

-30,12%

-30,12%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) canlı qiyməti --. SOVRA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SOVRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00185863, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SOVRA son bir saat ərzində +0,91%, 24 saat ərzində +2,64% və son 7 gündə isə -30,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Bazar Məlumatları

$ 276,98K
$ 276,98K$ 276,98K

--
----

$ 276,98K
$ 276,98K$ 276,98K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Sovra Ai by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 276,98K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SOVRA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 276,98K təşkil edir.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sovra Ai by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Sovra Ai by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Sovra Ai by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Sovra Ai by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,64%
30 Gün$ 0-55,49%
60 Gün$ 0-18,84%
90 Gün$ 0--

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Nədir?

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Sovra Ai by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sovra Ai by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sovra Ai by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SOVRA Aktivindən Yerli Valyutalara

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Tokenomikası

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SOVRA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SOVRA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SOVRA / USD cari qiyməti nədir?
SOVRA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sovra Ai by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
SOVRA üçün bazar dəyəri $ 276,98K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SOVRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SOVRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
SOVRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SOVRA ATH qiyməti olan 0,00185863 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SOVRA qiyməti (ATL) nədir?
SOVRA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SOVRA ticarət həcmi nədir?
SOVRA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SOVRA bu il daha da yüksələcək?
SOVRA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SOVRA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:48:38 (UTC+8)

İmtina

